Liderler medeniyet parkı'nda birlik için fidan dikti

Medeniyet Parkı'nda tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sınırları içindeki Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda düzenlenen törende, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini simgeleyen fidanlar dikti. Etkinlik, hem sembolik bir birlik vurgusu hem de kültürel paylaşıma dikkat çeken bir program olarak planlandı.

Katılımcılar ve protokol:

Programa Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, gözlemci ülke Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldı. Liderler törene Togg limuzinlerle Beştepe Millet Ormanı'na gelerek iştirak etti; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fidan dikimi sırasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hazır bulundu.

Gösteriler, fotoğraf ve kapanış:

Program kapsamında liderler, parkta düzenlenen gösterileri izledi ve parkta yer alan Orhun Yazıtları'nın minyatürü önünde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Tören, liderlerin Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nı gezmesinin ardından sona erdi.

LİDERLER, GÖSTERİLERİ İZLEDİKTEN SONRA PARKTA BULUNAN ORHUN YAZITLARI’NIN MİNYATÜRÜ ÖNÜNDE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ. FOTOĞRAF ÇEKİMİ SIRASINDA TÜRK YILDIZLARI DA GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI. TÖREN, LİDERLERİN TÜRK DEVLETLERİ MEDENİYET PARKI’NI GEZMESİNİN ARDINDAN SONA ERDİ.