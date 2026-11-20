yangından kurtuluş ve ilk müdahale:

30 Temmuz'da Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde çıkan orman yangınında alevlerin arasında bulunan kedi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Kurtarıldığında tüm tüyleri yanmış ve vücudunda yaralar oluşmuş olan kedi, ekipler tarafından su verilerek ilk müdahalesi yapıldı.

O anlar televizyonlarda geniş yer buldu; görüntülerde ekibin alevler arasından bir canlıyı alıp güvenli alana çıkardığı görülmüştü. Çip sayesinde isminin Luna olduğu tespit edilen kedi, bölgedeki gönüllü veterinerlerin yönlendirmesiyle Kemer'deki bir veteriner kliniğine nakledildi ve tedavi süreci başladı.

uzun süren tedavi ve teslim:

Luna'nın tedavisi gönüllü veterinerlerin gözetiminde yaklaşık 2 aylık bir programla sürdü. İşlem ve bakım sürecinin ardından çip kaydıyla ulaşan sahibi Hayriye Konukseven'e kedi teslim edildi. Konukseven, yangın sırasında Konya'da olduğunu, evde eşinin ve beş kedinin bulunduğunu; Luna'nın jandarmalar tarafından yüzde 40 vücut yanığıyla bulunduğunu belirtti.

Sahibi, Luna'yı teslim aldıktan sonra birkaç ay daha veteriner kontrollerini sürdürdüğünü, kedinin kilo aldığını ve genel durumunun belirgin şekilde düzeldiğini ifade etti. Luna dört aylık süreç içinde büyük oranda iyileşerek tüylerinin tekrar çıktığı ve eski görünümüne yaklaştığı gözlendi.

yangının bölgeye etkisi ve veterinerlerin çalışması:

Yazır Mahallesi'ndeki yangında 10 ev kullanılamaz hale gelirken, alev ve dumanlardan etkilenen yalnızca insanlar değil hayvanlar da oldu. Bölgede görev yapan gönüllü veterinerler, yangından etkilenen çok sayıda hayvanı kliniğe alarak tedavi ve bakım verdi. Luna'nın kurtarılması ve iyileşmesi, yangından etkilenen canlılara yönelik yardım çalışmalarının somut bir örneği olarak hafızalarda kaldı.

Konukseven, Luna ile olan yaklaşık 10 yıllık birlikteliğine vurgu yaparak, kedisini geri almanın kendileri için büyük bir rahatlama olduğunu söyledi ve Luna ile birlikte yaşamlarına Olimpos'ta devam edeceklerini belirtti. Yetkililer ve gönüllüler, yangın sonrası bakım ve rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiğini, hayvanların sağlık durumlarının izlenmeye devam edeceğini aktardı.

TEMMUZ AYINDA KUMLUCA’NIN YAZIR MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGINI SIRASINDA JANDARMA EKİPLERİNİN ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDIĞI LUNA İSİMLİ KEDİNİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI. (ARŞİV)