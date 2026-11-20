Konteyner kentlerin sonuna doğru: Kahramanmaraş'ta yaklaşık 500 konteyner kaldı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte geçici iskan amacıyla kurulan toplam 22 bin konteynerden geriye yaklaşık 500 konteyner kaldığını açıkladı. Ünlüer, kalıcı konutların teslimleriyle birlikte konteynerlerin sökümüne hız verildiğini ve kent genelinde geçici iskanın yakında tamamen sonlandırılacağını belirtti.

Konteyner söküm süreci ve takvim:

Vali Ünlüer'in verdiği bilgiye göre, konteyner kentler 52 farklı alanda kurulmuştu ve bugüne kadar yaklaşık 21 bin 500 konteyner kaldırıldı. Boşalan alanlarda yürütülen söküm çalışmaları, kalıcı konut teslimlerinin paralelinde ilerliyor. Ünlüer, Doğukent ve Güneşevler'deki yerinde dönüşüm projelerinin tamamlanmasıyla birlikte bu kalan konteynerlerin de bir iki ay içerisinde kaldırılacağını söyledi. Bu takvimle ilde geçici iskan uygulaması sona erdirilmiş olacak.

Geçici iş yerleri ve şehir görünümü:

Vali ayrıca geçici konteyner iş yerleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokole atıfta bulunarak hedefin yıl sonuna kadar bu iş yerlerini de kaldırmak olduğunu ifade etti. Ünlüer, sürecin tamamlanmasıyla şehrin artık deprem görüntüsünden tamamen arındırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Tarihi eserlerin restorasyonu:

Depremin ardından tarihi dokuya yönelik restorasyon çalışmalarına da değinen Vali Ünlüer, Kahramanmaraş'ta koruma altında çok sayıda tarihi eserin bulunduğunu söyledi. Restorasyon çalışmalarında koruma kurulları ve Kültür Bakanlığı ilgili birimleriyle ortak yürütülen yoğun bir çalışma olduğunu belirtti. Ünlüer, şehirdeki tarihi konaklar, camiler, hamamlar ve mescitler üzerinde devam eden restorasyonların sürdüğünü ve yaklaşık 35 civarındaki tarihi caminin yeniden ibadete açıldığını; yıl sonuna kadar diğer eserlerin de kademeli olarak açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Vali Ünlüer'in açıkladığı bu takvim ve çalışmalar, kent merkezindeki geçici yapıları kaldırma ve aynı zamanda kültürel mirası onarma yönündeki önceliklerin birleştiğini gösteriyor. Söküm ve restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş'ın hem yaşam hem de görünüm açısından normalleşme sürecine girmesi planlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKERREM ÜNLÜER