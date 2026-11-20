Hendek'in yükseklerinde fındık hasadı devam ediyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerindeki fındık tarlalarında, yağışlar ve engebeli arazi koşulları nedeniyle hasat süreci zorlukla ilerliyor. Geciken hasat, dallarda kalan ürünlerle birlikte yerdeki fındıkların da toplanmasını gerektiriyor.

Hasadın gecikme nedenleri:

Son dönemdeki yağışlar, dallardaki fındıkların bir kısmının toprağa düşmesine ve yaprakların arasına karışmasına yol açtı. Bu durum ürünü ayıklamayı ve temiz toplamayı güçleştiriyor, ayrıca zeminin kaygan olması işçilik temposunu düşürüyor.

İşçilerin mesaisi ve gözlemler:

Engebeli arazide çalışan işçiler, yerdeki fındıkları elle ayıklayarak topluyor. Bir işçi kameraya, "Fındık hep yerlerde, kar beyazı bunlar. Fındıkta bir şey yok, taş gibi duruyor" diyerek ürünün sağlam olduğunu gösterdi. Şu an için hasat, insan gücüne dayanıyor ve zeminin kurumasıyla birlikte hızlanması bekleniyor.

Yetkililer ve üreticiler, hasadın sağlıklı sürmesi için mevsim koşullarını takip ediyor; öncelik hem ürün kalitesinin korunması hem de işçi güvenliği olarak öne çıkıyor.

SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDE HAVA VE ARAZİ ŞARTLARINDAN DOLAYI TARLADA KALAN FINDIKLARIN HASADINA DEVAM EDİYOR.