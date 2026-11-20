Konteyner kentlerin kaldırılması:

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremleri sonrasında kent genelinde 52 farklı alanda kurulan ve toplam 22 bin konteynerden yaklaşık 21 bin 500'ünün söküldüğünü, bugün itibarıyla geriye yaklaşık 500 konteyner kaldığını açıkladı. Kalıcı konutların teslim edilmesiyle boşalan alanlarda söküm çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Ünlüer, Doğukent ve Güneşevler'deki yerinde dönüşüm projelerinin tamamlanmasıyla bu sayıların da hızla azalacağını söyledi.

Vali Ünlüer, konteyner kentlerin tamamen kaldırılması için hedefin yakın zamanda gerçekleşmesi yönünde olduğunu ve bir iki ay içerisinde geçici iskan uygulamasının il genelinde sona erdirileceğini ifade etti. Geçici iş yerlerinin tahliyesi ve sökümüne ilişkin çalışmaların ise Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde yürütüldüğünü, bu sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

kentsel görünüm ve toplum yaşamına dönüş:

Yetkililer, konteynerlerin kaldırılmasıyla birlikte şehirde deprem sonrası oluşan görüntünün ortadan kaldırılacağını ve sosyal yaşamın normale döndürülmesine yönelik altyapı çalışmalarının hızlanacağını vurguluyor. Boşaltılan alanlarda yapılacak peyzaj, altyapı ve kentsel tasarım uygulamalarıyla birlikte hem yaşam alanlarının kalitesi artırılacak hem de kent estetiği iyileştirilecek.

tarihi eserlerin restorasyonu:

Vali Ünlüer, tarihi yapıların onarımı konusunda da hazırlanan programlardan söz etti. Şehirde koruma altında olan konaklar, camiler, hamamlar ve mescitler gibi taşınmaz kültür varlıkları için koruma kurulları ile Kültür Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda yaklaşık 35 tarihi caminin ibadete açıldığını ve yıl sonuna kadar diğer tarihi yapıların restorasyonlarının da tamamlanarak hizmete alınmasının amaçlandığını söyledi.

Ünlüer, hem geçici mekanların kaldırılması hem de kültürel mirasın onarılmasıyla kentin hem fiziksel hem de kültürel anlamda deprem sonrası görüntüsünden arındırılacağını ve vatandaşların yaşam koşullarının hızla iyileştirileceğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta 22 bin konteynerden 500'ü kaldı