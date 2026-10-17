Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Hendek'te sağanak yolu çökertti, mahalle barikatla önlem aldı

Sakarya'da 3 gündür etkili şiddetli sağanakların ardından Hendek'te birkaç eve ulaşan tali yol çöktü; mahalle sakinleri dubalar ve boruyla yolu kapattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Hendek'te sağanak yolu çökertti, mahalle barikatla önlem aldı

Hendek'te tali yol çöktü

Sakarya genelinde 3 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağışlar Hendek ilçesinde de olumsuz etkilerini sürdürdü. İlçeye bağlı bir mahallede birkaç eve ulaşımı sağlayan tali yol yağış nedeniyle çöktü ve yolun büyük bir bölümü kaydı.

yağışın yol açtığı tahribat:

Yolun taşıyıcı zemininde meydana gelen kayma, ulaşımı tehlikeye düşürdü ve bölgedeki tahribatın boyutu gözle görülür hale geldi. Çökme, araç ve yaya trafiği için açık güvenlik riski oluşturuyor.

mahallelinin aldığı önlemler:

Bölge sakinleri olası düşme ve kaza risklerine karşı hemen harekete geçti. Çöken alanın etrafına dubalar ve boru yerleştirerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattılar ve durumu yetkililere bildirdiler. Mahallelinin geçici bariyerleri, resmi müdahale gelene kadar bölgedeki riskleri azaltmayı hedefliyor.

SAKARYA GENELİNDE 3 GÜNDÜR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM...

SAKARYA GENELİNDE 3 GÜNDÜR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu
images

Fırtına Konyaaltı'nda sahili beyaza bürüdü, bazıları dalgalar arasında yüzdü
images

Akdağ yaylası 2 bin 120 metrede mevsimin ilk karını gördü
images

Balık bendi'nde ziyaretçi odaklı bungalov, kafe ve lokanta projesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afrodisias'ta çocuk atölyesi: antik kentte tarihle buluşan küçük arkeologlar

Eskişehir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu

Kızılay’dan tuğgeneral Mustafa Baş’a kurumsal gümüş madalya

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız