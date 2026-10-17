Hendek'te sağanak yolu çökertti, mahalle barikatla önlem aldı

Hendek'te tali yol çöktü

Sakarya genelinde 3 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağışlar Hendek ilçesinde de olumsuz etkilerini sürdürdü. İlçeye bağlı bir mahallede birkaç eve ulaşımı sağlayan tali yol yağış nedeniyle çöktü ve yolun büyük bir bölümü kaydı.

yağışın yol açtığı tahribat:

Yolun taşıyıcı zemininde meydana gelen kayma, ulaşımı tehlikeye düşürdü ve bölgedeki tahribatın boyutu gözle görülür hale geldi. Çökme, araç ve yaya trafiği için açık güvenlik riski oluşturuyor.

mahallelinin aldığı önlemler:

Bölge sakinleri olası düşme ve kaza risklerine karşı hemen harekete geçti. Çöken alanın etrafına dubalar ve boru yerleştirerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattılar ve durumu yetkililere bildirdiler. Mahallelinin geçici bariyerleri, resmi müdahale gelene kadar bölgedeki riskleri azaltmayı hedefliyor.

SAKARYA GENELİNDE 3 GÜNDÜR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR.