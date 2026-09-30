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Her sabah yollarda: Burhaniye'nin çay ocağı işletmecisi günde 15 kilometre yürüyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Atatürk ve Hürriyet caddelerinde çay ocağı işleten Özgür Yıldırım, gün içinde koşuşturarak günde 15 kilometre yürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Her sabah yollarda: Burhaniye'nin çay ocağı işletmecisi günde 15 kilometre yürüyor

Günlük rota ve tempo:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Atatürk Caddesi ile Hürriyet Caddesi arasında çay servisi yapan 47 yaşındaki Özgür Yıldırım, gün boyu aralıksız çalışıyor. İki caddeyi kapsayan rotasında onlarca esnafa çay götüren Yıldırım, işini severek yaptığını söylüyor.

Yıldırım, yoğun günlerde eşi Melahat'in de zaman zaman yardımcı olduğunu belirtiyor. Servis sırasında ara sokaklara girip çıkmanın ve sık sık uğramanın işinin doğal bir parçası olduğunu ifade eden işletmeci, günlük ortalama 15 kilometreden fazla yol kat ettiğini aktardı.

Esnaf memnuniyeti ve sürdürülebilir hizmet:

Bölge esnafı, düzenli gelen çay teslimatlarından memnun olduklarını söylüyor. Esnaflar, Yıldırım'ın zamanında ve tutarlı hizmetinin iş akışını kolaylaştırdığını, çayın ve servisin beğenildiğini dile getiriyor.

Yıldırım ise uzun yıllardır bu alanda çalıştığını ve esnafın beğenisinin motivasyonunu artırdığını vurguluyor. Süreklilik ve güler yüzlü servis sayesinde müşteri bağı kurduğunu belirten işletmeci, yorgunluğun yerini memnuniyetin aldığını ifade etti.

ÖZGÜR YILDIRIM

ÖZGÜR YILDIRIM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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