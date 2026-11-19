Yol ulaşıma kapandı:

Bartın’ın Ulus ilçesi ile Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan Bartın-Kastamonu karayolu, kuvvetli yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Yola düşen ağaç, kaya ve toprak parçaları ulaşımı engelledi ve bölgedeki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Heyelanın oluşumu ve etkileri:

Olay, yağışların ardından zeminin yumuşamasıyla gerçekleşti. Bölgeye hakim eğim ve yağışın birleşmesi sonucu karayoluna taşınan malzeme büyük ölçüde yolu kapatırken, kazaya ilişkin resmi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Yolun kapanması, bölgedeki ulaşım akışını olumsuz etkiledi.

Çalışma ve görüntüler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler, düşen ağaç ve kayaları kaldırmak, yolu temizlemek için iş makineleri ve personel ile müdahalede bulundu. Çalışmalar sürerken bölgede heyelanın zaman zaman devam ettiği gözlendi.

Heyelan anları, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi; kayıtlarda yol üzerinde kayan toprak ve devrilen ağaçların görüntüleri yer aldı. Yetkililer, ekiplerin çalışmasıyla yolun en kısa sürede trafiğe açılmasının hedeflendiğini bildirdi.

BARTIN-KASTAMONU KARAYOLU HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI. HEYELAN ANI İSE CEP TELEFONU KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.