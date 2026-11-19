Olayın gelişimi:

Yenifoça Jandarma Karakolu ekipleri, hakkında arama kararı bulunan ve 6 ayrı dosyadan toplam 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli M.İ.'nin yakalanmasına yönelik istihbari çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü takip ve operasyon sonucu M.İ. Foça'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlem ve nakil:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi. Adli süreçteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.İ., tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN HÜKÜMLÜ, BURADAKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN MENEMEN T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU'NA GÖNDERİLDİ.