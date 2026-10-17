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Hıdırlık Kulesi'nde Akdeniz manzarası eşliğinde napoliten ve nostalji gecesi

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Hıdırlık Kulesi'ndeki gün batımı konserinde Napoliten ve nostalji ezgileriyle izleyicileri buluşturdu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hıdırlık Kulesi'nde Akdeniz manzarası eşliğinde napoliten ve nostalji gecesi

Etkinlik sahnesi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gün Batımı Konserleri, tarihi Hıdırlık Kulesinin dalga sesleriyle bütünleşen atmosferinde müzikseverleri ağırlamaya devam etti. Akdeniz manzarası ve gün batımının sunduğu ışık oyunları, konserlere ayrı bir görsel boyut kazandırdı. Etkinlik, kentin simge noktası olan kulede yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

Sanatçılar ve repertuvar:

Programı hazırlayan İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sanatçıları arasında sahneyi paylaşan Fatoş Haznedar ve piyanist Yener Şamlı, Napoliten ve nostaljik şarkılardan oluşan bir seçki sundu. Haznedar’ın yorumlarına Şamlı’nın piyanosal dokunuşları eşlik etti; program boyunca seslendirilen eserler akustik düzenlemelerle gün batımına uyumlu bir hava yarattı.

Seyirci ve mekan etkileşimi:

Konser sırasında kule çevresindeki izleyiciler zaman zaman orkestraya eşlik etti ve performanslar büyük beğeni topladı. Tarih, deniz ve müziğin iç içe geçtiği bu etkinlik serisi, kentin kültürel yaşamına görsel ve işitsel bir katkı sunuyor; yerel halk ile gelen ziyaretçilere aynı akşamda unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSMAİL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜN BATIMI...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSMAİL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜN BATIMI KONSERLERİ, TARİHİ HIDIRLIK KULESİ’NDE MÜZİKSEVERLERİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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