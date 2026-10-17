Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Ordu tanıtım günlerinde şiveyle yazılan pankartlar nostalji yaşattı

15. Ordu Tanıtım Günleri İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında gerçekleşti; yöresel şiveyle yazılan pankartlar ziyaretçilere nostalji ve neşe yaşattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ordu tanıtım günlerinde şiveyle yazılan pankartlar nostalji yaşattı

Ordu tanıtım günlerinde şiveyle yazılan pankartlar nostalji yaşattı

İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenen 15. Ordu Tanıtım Günleri, yöresel şiveyle yazılmış pankartlar sayesinde dikkat çekti. Etkinlik, gurbetteki Orduluların sıla hasretini gidermesine olanak sağlarken, alanı gezenler hem gülüp hem de çocukluk anılarını tazeledi.

etkinliğin ev sahipleri ve katılımcılar:

Organizasyonu Ordu Dernekler Federasyonu tarafından üstlenilen etkinliğe Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçe belediyesi ve birçok yerel işletme katkı verdi. Katılımcılar, stantlarda yöresel ürünleri görüp deneyimleme fırsatı buldu ve etkinlik alanında yoğun bir ziyaretçi akışı yaşandı.

pankartlar ve şive örnekleri:

Etkinlik alanında asılı pankartlarda Ordu şivesinin kendine has ifadeleri yer aldı. Ziyaretçilerin ilgisini çeken örnekler arasında 'Haçan geldiniz', 'Bugün çok cımbış var', 'Öğmeç yemeden gitmeyin', 'Çok şükür şinci geldik', 'Acuk daha kaldı', 'Gımıl gımıl yürümeyin acuk seyirtin', 'Tımbıl tımbıl yürümeyin tayıradak içeri girin', 'Aurdan gidili' ve 'Tekçem demeyin almadan gitmeyin' gibi ifadeler sayılabilir.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin genel şivesinden farklılık gösteren Ordu şivesiyle yazılmış bu duyurular, ziyaretçilerde hem tanıdık bir sıcaklık hem de eğlenceli bir şaşkınlık yarattı. Etkinlik boyunca pankartlar, bölge kültürüne dair sohbetlere ve anekdot paylaşımına zemin hazırladı.

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI ETKİNLİK ALANINDA DÜZENLENEN ‘15. ORDU TANITIM GÜNLERİ&#039;NE, YÖRESEL...

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI ETKİNLİK ALANINDA DÜZENLENEN ‘15. ORDU TANITIM GÜNLERİ'NE, YÖRESEL ŞİVE İLE YAZILI DUYURULAR DAMGA VURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hıdırlık Kulesi'nde Akdeniz manzarası eşliğinde napoliten ve nostalji gecesi
images

kadim anlatılar Bursa'da sinema ve söyleşilerle canlandı
images

Muğla'da konservatuvar yeniden sahnede: 677 öğrenciyle eğitim başladı
images

Kitapla büyüyen Balıkesir: avlu'da 10 günlük kültür şöleni başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazartesi itibariyle zararlar karşılanacak: Beykoz'ta hasar tespiti ve uyarılar sürüyor

Yeni Parti'nin yol haritasını taban belirleyecek: Özgür Özel Yozgat'ta konuştu

Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor