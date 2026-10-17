Ordu tanıtım günlerinde şiveyle yazılan pankartlar nostalji yaşattı

İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenen 15. Ordu Tanıtım Günleri, yöresel şiveyle yazılmış pankartlar sayesinde dikkat çekti. Etkinlik, gurbetteki Orduluların sıla hasretini gidermesine olanak sağlarken, alanı gezenler hem gülüp hem de çocukluk anılarını tazeledi.

etkinliğin ev sahipleri ve katılımcılar:

Organizasyonu Ordu Dernekler Federasyonu tarafından üstlenilen etkinliğe Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçe belediyesi ve birçok yerel işletme katkı verdi. Katılımcılar, stantlarda yöresel ürünleri görüp deneyimleme fırsatı buldu ve etkinlik alanında yoğun bir ziyaretçi akışı yaşandı.

pankartlar ve şive örnekleri:

Etkinlik alanında asılı pankartlarda Ordu şivesinin kendine has ifadeleri yer aldı. Ziyaretçilerin ilgisini çeken örnekler arasında 'Haçan geldiniz', 'Bugün çok cımbış var', 'Öğmeç yemeden gitmeyin', 'Çok şükür şinci geldik', 'Acuk daha kaldı', 'Gımıl gımıl yürümeyin acuk seyirtin', 'Tımbıl tımbıl yürümeyin tayıradak içeri girin', 'Aurdan gidili' ve 'Tekçem demeyin almadan gitmeyin' gibi ifadeler sayılabilir.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin genel şivesinden farklılık gösteren Ordu şivesiyle yazılmış bu duyurular, ziyaretçilerde hem tanıdık bir sıcaklık hem de eğlenceli bir şaşkınlık yarattı. Etkinlik boyunca pankartlar, bölge kültürüne dair sohbetlere ve anekdot paylaşımına zemin hazırladı.

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI ETKİNLİK ALANINDA DÜZENLENEN ‘15. ORDU TANITIM GÜNLERİ'NE, YÖRESEL ŞİVE İLE YAZILI DUYURULAR DAMGA VURDU.