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Kaptan Pengu ile Havza'da sahnede masalsı bir gün

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' oyunu Havza'da iki seans halinde minik seyircilere keyifli bir tiyatro günü yaşattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kaptan Pengu ile Havza'da sahnede masalsı bir gün

Kaptan Pengu Havza'da minik izleyicilerle buluştu:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" çocuk tiyatrosu, Havza ilçe merkezinde yer alan Havza Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyun, 4 yaş ve üzeri çocukların ilgisine sunuldu ve iki seans şeklinde gerçekleştirildi.

İki seanslı gösterim ve karakterlerle yakın temas:

Program, saat 12.00 ve 14.00 seanslarıyla planlandı. Minikler, sahnede canlandırılan sevilen karakterleri izleme ve onların maceralarına ortak olma fırsatı buldu. Renkli dekorlar ve akıcı anlatımla sunulan gösteri, çocukların dikkatini sürekli canlı tuttu.

Kültür ve sanatın küçük yaşta desteklenmesi:

Etkinliğin amacı, çocukları kültür ve sanat etkinlikleriyle erken yaşta buluşturmak ve tiyatro sevgisini teşvik etmek olarak açıklandı. Gösteri boyunca çocuklar hem eğlendi hem de sahne sanatlarına dair farkındalık kazandı. Organizasyon, ilçedeki ailelere ve eğitimcilerle yapılan işbirlikleriyle çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Havza'daki gösteri, tiyatro ve sahne sanatlarının ilçelere ulaştırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Program yetkilileri, benzeri etkinliklerin farklı ilçelerde de sürdürülmesinin çocukların sanatla daha fazla iç içe büyümesine hizmet edeceğini vurguladı.

Sonuç olarak, "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" oyunu Havza'daki minik seyircilere unutulmaz anlar yaşattı; hem eğlence hem de sanat odaklı bir gün sundu.

KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI HAVZA’DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI HAVZA’DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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