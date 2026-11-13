Dolar 50,3619 +0,16%
Euro 55,6958 +0,14%
Bist 11.868,57 +0,49%
Altın Gram 6.297,93 +0,11%
EUR/USD 1,1056 -0,03%
Brent Petrol 96,82 +1,04%
--°

Kallas: ateşkese odaklanmazsak Rusya'nın güvenlik tartışması tuzak olur

Kaja Kallas, Avrupa'nın barış görüşmelerinde etkin rol alması gerektiğini vurguladı; güvenlik mimarisi tartışmasının ateşkesi gölgeleme riski bulunduğunu söyledi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:45

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Kallas: ateşkese odaklanmazsak Rusya'nın güvenlik tartışması tuzak olur

Dublin zirvesi öncesi Kallas'tan uyarı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreçlerinde Avrupa'nın rolünün önemine dikkat çekti. Zirvenin gündeminde yapay zekanın ekonomik ve toplumsal etkileri ile Ukrayna konuları bulunuyor.

avrupa masada olmalı:

Kallas, herhangi bir anlaşmanın uygulamaya konabilmesi için Avrupa'nın müzakerelerde fiilen yer almasının şart olduğunu belirtti. ABD'li müzakerecilerin bakış açısının, kendisinin daha önce dile getirdiği uyarıları doğruladığını söyleyen Kallas, Avrupa'nın sadece masada bulunmasının yeterli olmayacağını, müzakerelerin sonucunu etkileyebilecek bir konumda olmanın hedeflendiğini ifade etti. Kallas, Ukrayna'daki hedeflerinin önce ateşkes, ardından barış anlaşması ve sonrasında yapılacak diğer görüşmeler olduğunu yineledi.

Kallas, Rusya'nın güvenlik mimarisiyle ilgili taleplerinin müzakere gündemine alınmasının dikkatleri ateşkesten uzaklaştırıp Rusya'nın kurduğu bir tuzağa düşürme riski taşıdığını vurguladı. Avrupa dışişleri bakanlarıyla yürüttükleri hazırlıkların, müzakerelere en üst düzey taleplerle başlamaya yönelik olduğunu söyledi ve bu yaklaşımı gerçek bir pazarlığa ulaşmanın yolu olarak tanımladı.

müzakere stratejisi ve temsil:

Avrupa'yı kimin temsil edeceğine dair soruya Kallas, tüm üye devletlerin kendisini dış politika ve güvenlik alanında temsilci olarak kabul ettiğini hatırlattı. Rusların kendisini müzakereci olarak istemediğini bildiğini söyleyen Kallas, buna rağmen Avrupa'nın kimin temsil edeceği konusunda söz hakkı bulunduğunu ve güçlü bir ekip ile süreci dışişleri bakanlarıyla birlikte yürüteceğini belirtti. Kallas ayrıca, AB'nin yerleşik kurumsal formatlarını kullanması gerektiğini; ABD örneğinde olduğu gibi kurumsal görevi olmayan kişilerin görevlendirilmesinin benzer bir yol olmadığını ifade etti.

Kallas, Rusya'nın 2021'de ortaya koyduğu talepleri yeniden masaya getirme çabasına karşı hazırlıklı olduklarını, bu nedenle Avrupa olarak en üst düzey talepleri hazırladıklarını söyledi. Bu tutumun amacının müzakerelerin gerçekten pazarlığa dönüşmesini sağlamak olduğuna işaret etti ve Rusya'nın zayıf muhatap tercih etme stratejisine karşı uyarılarda bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirve öncesinde Avrupa'nın barış görüşmelerine dahil edilmesi gerektiğini ve Komisyon olarak bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nden önce Ukrayna'nın 2027 ihtiyaçlarının finansmanına ilişkin öneri ile 22. yaptırım paketini sunacaklarını açıkladı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal ise Ukrayna'nın kışa girmeden finansman ihtiyacının karşılanmasının aciliyetine dikkat çekti. Michal, barış görüşmelerinde Avrupa'nın masada olması gerektiğini, ancak bunun arabuluculuk anlamına gelmediğini; yaptırımlardan vazgeçmeden Ukrayna'ya yardım ve Rusya'ya baskı uygulanmasının hedeflendiğini söyledi. Michal, Avrupa temsilcileri olarak Konsey Başkanı Antonio Costa ile Kaja Kallas'ın uygun adaylar olduğunu önerdi.

Kallas'ın açıklamaları, AB içinde hem temsil hem de strateji konusunda süren müzakerelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Zirve katılımcıları, yapay zeka gündeminin yanı sıra Ukrayna için atılacak adımlar ve müzakere mekanizmasının çerçevesi üzerinde görüş alışverişinde bulunacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya&#039;nın...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın güvenlik mimarisine ilişkin taleplerine odaklanmanın, dikkatleri ateşkesten uzaklaştırma ve Rusya'nın kurduğu bir "tuzağa" düşme riskini beraberinde getireceği konusunda uyarıda bulundu.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdoğan ile Şeyh Temim dolmabahçe'de bir araya geldi
images

Ticaret yollarında esnafla buluşan başkan destek sözü verdi
images

Cami çıkışında cep telefonuyla röportaj: Murat Kurum çocukla COP31'i konuştu
images

Karatay'ın tarihî ve kültürel zenginlikleri İstanbul'da ilgi gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Enkazdan yükselen anka kuşu, Türkiye'nin dirençli şehir modelini COP31'e taşıdı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor