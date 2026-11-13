Kallas: ateşkese odaklanmazsak Rusya'nın güvenlik tartışması tuzak olur

Dublin zirvesi öncesi Kallas'tan uyarı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreçlerinde Avrupa'nın rolünün önemine dikkat çekti. Zirvenin gündeminde yapay zekanın ekonomik ve toplumsal etkileri ile Ukrayna konuları bulunuyor.

avrupa masada olmalı:

Kallas, herhangi bir anlaşmanın uygulamaya konabilmesi için Avrupa'nın müzakerelerde fiilen yer almasının şart olduğunu belirtti. ABD'li müzakerecilerin bakış açısının, kendisinin daha önce dile getirdiği uyarıları doğruladığını söyleyen Kallas, Avrupa'nın sadece masada bulunmasının yeterli olmayacağını, müzakerelerin sonucunu etkileyebilecek bir konumda olmanın hedeflendiğini ifade etti. Kallas, Ukrayna'daki hedeflerinin önce ateşkes, ardından barış anlaşması ve sonrasında yapılacak diğer görüşmeler olduğunu yineledi.

Kallas, Rusya'nın güvenlik mimarisiyle ilgili taleplerinin müzakere gündemine alınmasının dikkatleri ateşkesten uzaklaştırıp Rusya'nın kurduğu bir tuzağa düşürme riski taşıdığını vurguladı. Avrupa dışişleri bakanlarıyla yürüttükleri hazırlıkların, müzakerelere en üst düzey taleplerle başlamaya yönelik olduğunu söyledi ve bu yaklaşımı gerçek bir pazarlığa ulaşmanın yolu olarak tanımladı.

müzakere stratejisi ve temsil:

Avrupa'yı kimin temsil edeceğine dair soruya Kallas, tüm üye devletlerin kendisini dış politika ve güvenlik alanında temsilci olarak kabul ettiğini hatırlattı. Rusların kendisini müzakereci olarak istemediğini bildiğini söyleyen Kallas, buna rağmen Avrupa'nın kimin temsil edeceği konusunda söz hakkı bulunduğunu ve güçlü bir ekip ile süreci dışişleri bakanlarıyla birlikte yürüteceğini belirtti. Kallas ayrıca, AB'nin yerleşik kurumsal formatlarını kullanması gerektiğini; ABD örneğinde olduğu gibi kurumsal görevi olmayan kişilerin görevlendirilmesinin benzer bir yol olmadığını ifade etti.

Kallas, Rusya'nın 2021'de ortaya koyduğu talepleri yeniden masaya getirme çabasına karşı hazırlıklı olduklarını, bu nedenle Avrupa olarak en üst düzey talepleri hazırladıklarını söyledi. Bu tutumun amacının müzakerelerin gerçekten pazarlığa dönüşmesini sağlamak olduğuna işaret etti ve Rusya'nın zayıf muhatap tercih etme stratejisine karşı uyarılarda bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirve öncesinde Avrupa'nın barış görüşmelerine dahil edilmesi gerektiğini ve Komisyon olarak bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nden önce Ukrayna'nın 2027 ihtiyaçlarının finansmanına ilişkin öneri ile 22. yaptırım paketini sunacaklarını açıkladı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal ise Ukrayna'nın kışa girmeden finansman ihtiyacının karşılanmasının aciliyetine dikkat çekti. Michal, barış görüşmelerinde Avrupa'nın masada olması gerektiğini, ancak bunun arabuluculuk anlamına gelmediğini; yaptırımlardan vazgeçmeden Ukrayna'ya yardım ve Rusya'ya baskı uygulanmasının hedeflendiğini söyledi. Michal, Avrupa temsilcileri olarak Konsey Başkanı Antonio Costa ile Kaja Kallas'ın uygun adaylar olduğunu önerdi.

Kallas'ın açıklamaları, AB içinde hem temsil hem de strateji konusunda süren müzakerelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Zirve katılımcıları, yapay zeka gündeminin yanı sıra Ukrayna için atılacak adımlar ve müzakere mekanizmasının çerçevesi üzerinde görüş alışverişinde bulunacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın güvenlik mimarisine ilişkin taleplerine odaklanmanın, dikkatleri ateşkesten uzaklaştırma ve Rusya'nın kurduğu bir "tuzağa" düşme riskini beraberinde getireceği konusunda uyarıda bulundu.