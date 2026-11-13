Lodos denizde ulaşımı sekteye uğrattı: İDO 9, BUDO 5 seferini iptal etti

İptal edilen seferler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımı aksadı; 13 Kasım 2026 Cuma günü İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO:
15.30: Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
15.45: Yenikapı-Yalova
15.45: Yalova-Yenikapı
17.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
18.00: Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy
18.15: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa
18.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
18.30: Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa
19.00: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
BUDO:
15:30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
17:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19:15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
Yolculara öneriler:
Rüzgârın şiddeti ve deniz koşulları nedeniyle firmalar sefer güvenliğini önceliklendirdi. Yolcuların İDO ve BUDO resmi duyurularını takip etmesi, bilet iptali veya değişiklik seçenekleri için firmaların iletişim kanallarını kontrol etmesi önem taşıyor.
Lodos gibi güneybatı yönlü kuvvetli rüzgârlar denizde dalga yüksekliğini ve manevra zorluğunu artırır; bu nedenle sefer iptalleri operasyonel bir ihtiyattır. Yolcuların seyahat öncesi güncel hava ve sefer bilgilerini kontrol etmeleri önerilir.
İDO ve BUDO’da olumsuz hava koşulları nedeniyle seferler iptal edildi
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!