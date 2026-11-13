Dolar 50,3619 +0,16%
Euro 55,6958 +0,14%
Bist 11.868,57 +0,49%
Altın Gram 6.297,93 +0,11%
EUR/USD 1,1056 -0,03%
Brent Petrol 96,82 +1,04%
--°

Lodos denizde ulaşımı sekteye uğrattı: İDO 9, BUDO 5 seferini iptal etti

İstanbul'da etkisini artıran lodos nedeniyle 13 Kasım 2026'de İDO 9, BUDO 5 seferini iptal etti; yolcuların güncel duyuruları takip etmesi önerildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Lodos denizde ulaşımı sekteye uğrattı: İDO 9, BUDO 5 seferini iptal etti

İptal edilen seferler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımı aksadı; 13 Kasım 2026 Cuma günü İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO:

15.30: Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

15.45: Yenikapı-Yalova

15.45: Yalova-Yenikapı

17.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

18.00: Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

18.15: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

18.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

18.30: Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa

19.00: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BUDO:

15:30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

17:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19:15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Yolculara öneriler:

Rüzgârın şiddeti ve deniz koşulları nedeniyle firmalar sefer güvenliğini önceliklendirdi. Yolcuların İDO ve BUDO resmi duyurularını takip etmesi, bilet iptali veya değişiklik seçenekleri için firmaların iletişim kanallarını kontrol etmesi önem taşıyor.

Lodos gibi güneybatı yönlü kuvvetli rüzgârlar denizde dalga yüksekliğini ve manevra zorluğunu artırır; bu nedenle sefer iptalleri operasyonel bir ihtiyattır. Yolcuların seyahat öncesi güncel hava ve sefer bilgilerini kontrol etmeleri önerilir.

İDO ve BUDO’da olumsuz hava koşulları nedeniyle seferler iptal edildi

İDO ve BUDO’da olumsuz hava koşulları nedeniyle seferler iptal edildi

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı
images

Akdeniz'de mahallelere götürülen hizmetler vatandaşla doğrudan paylaşıldı
images

Doğu akdeniz'de Mavi Balina-2026'da ada ve denizaltı harekatları başarıyla icra...
images

Mor umutlar: ESOGÜ yenidoğan ünitesinde dünya prematüre günü etkinliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Enkazdan yükselen anka kuşu, Türkiye'nin dirençli şehir modelini COP31'e taşıdı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor