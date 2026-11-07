Hınıs'ta 117 yıllık petrol girişimi: Osmanlı arşivinden çıkan belge

Arşiv belgesi ne gösteriyor:

Şehir araştırmacısı Taner Özdemir tarafından Osmanlı arşivlerinde ortaya çıkarılan belge, 21 Kanun-ı Evvel 1324 tarihli ve miladi karşılığı 3 Ocak 1909 olan yazının Hınıs kazasına bağlı Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerindeki neft ve petrol madenlerine ilişkin resmi girişimi kayıt altına aldığını gösteriyor. Belge, Erzurum Vilayeti Mektubî Kalemi tarafından Ticaret ve Ziraat Nezaretine gönderilen yazıyı içeriyor.

Yazıda, Baron Balasanyoni Efendi tarafından söz konusu madenlerin ruhsatının ihalesi ve imtiyazının verilmesi talebinde bulunulduğu; bunun üzerine gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı ve talebin ilan yoluyla duyurulduğu kaydediliyor. İlanın Erzurum Vilayet Gazetesi'nde yayımlandığı ve gazetenin bir nüshasının Ticaret ve Ziraat Nezareti'ne gönderildiği belge metninde yer alıyor.

Başvuru sürecinin akıbeti:

Belgenin en dikkat çekici kısmı, ilanın ardından geçen sürede başvurunun tamamlanmaması. Erzurum Valiliği'nin Ticaret ve Ziraat Nezareti'ne ilettiği yazıda, Baron Balasanyoni Efendi'nin veya yetkili vekilinin ilan edilen süre içinde herhangi bir müracaatta bulunmadığı belirtiliyor. Süre sona erdiği için madenlerle ilgili kanuni işlemler için merkezden izin istenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu nokta, girişimin sonuçsuz kaldığını ve ruhsat veya imtiyazın fiilen hayata geçirilmediğini gösteriyor. Belgedeki imzalar ve resmi yazışma şeması, sürecin dönemin bürokratik işlemleri çerçevesinde yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Neden önem taşıyor ve ne diyor araştırmacı:

Taner Özdemir bulguyla ilgili yaptığı açıklamada, Erzurum'un tarihinin yalnızca savaşlar ve kültürel olaylarla sınırlı kalmaması gerektiğini, ekonomik ve enerji tarihlerinin de araştırılması gerektiğini söylüyor. Özdemir, belgenin Hınıs'taki petrol konusunun söylenti olmadığını; resmi başvuru ve ilan süreçleriyle dönemin resmi kaydına geçtiğini gösterdiğini belirtiyor.

Ayrıca Özdemir, Erzurum'dan Palandöken'e uzanan farklı dönemlere ait kayıtların birleştiğinde şehrin enerji tarihinin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkacağını ifade ediyor ve arşiv çalışmalarıyla henüz gün yüzüne çıkarılmamış çok sayıda belgenin bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bu belge, Hınıs'ın ve çevresinin Osmanlı döneminde yer altı kaynakları açısından takip edildiğini, petrol arayışının sadece yerel anlatı değil hukuki ve idari süreçlerle de bağlantılı olduğunu belgeliyor. Araştırmanın devam etmesiyle Erzurum'un gizli kalmış enerji tarihinin daha fazla ayrıntıyla ortaya konması bekleniyor.

ŞEHİR ARAŞTIRMACISI TANER ÖZDEMİR’İN OSMANLI ARŞİVLERİNDE ORTAYA ÇIKARDIĞI 3 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE, HINIS’A BAĞLI DİVAN-I HÜSEYİN VE HALİL ÇAVUŞ KÖYLERİNDEKİ NEFT VE PETROL MADENLERİNE İLİŞKİN TARİHÎ BİR GİRİŞİMİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI. BARON BALASANYONİ EFENDİ’NİN PETROL İMTİYAZI TALEBİ, ERZURUM’UN ENERJİ TARİHİNE BİR KEZ DAHA IŞIK TUTTU.