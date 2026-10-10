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Hisarcık'ta kadim gelenek yeniden canlandı: hak'ka şükür ve yağmur duası

Hisarcık'ta belediye öncülüğünde düzenlenen Hak'ka şükür ve yağmur duasında katılımcılara etli pilav, helva ve ayran ikram edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hisarcık'ta kadim gelenek yeniden canlandı: hak'ka şükür ve yağmur duası

Hisarcık'ta hak'ka şükür ve yağmur duası gerçekleştirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye öncülüğünde bu yıl da sürdürülen geleneksel Hak'ka şükür ve yağmur duası programı yoğun katılımla yapıldı. Etkinliğe ilçeden yanı sıra çevre ilçe ve köylerden de çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sabah saatlerinde Kapalı Pazar Yerinde başladı; katılımcılara sıcak yemek ikramı yapıldı ve dini ritüellerin tamamlanmasının ardından toplu ibadetler gerçekleştirildi.

etkinlik programı:

Sabah programında vatandaşlara etli pilav, helva ve ayran ikram edildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahiler okundu. Etkinlik boyunca dini içerikli okumalara ve ilahilere yer verildi; İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci vaaz ve öğütlerle namaz vaktine kadar programı sürdürdü.

Cuma namazının topluca kılınmasının ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından topluca Hak'ka şükür ve yağmur duası edildi ve katılımcılar birlikte dua etti.

başkan demirtaş'ın teşekkürleri:

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, etkinliğin sorunsuz geçmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek programın ilçenin kadim geleneklerinden biri olduğunu vurguladı. Demirtaş, etkinliğe maddi destek sağlayanlara ve programa katılarak katkıda bulunan herkese teşekkür etti ve "Allah yapmış olduğumuz duaları kabul etsin." dedi.

Başkan Demirtaş, belediye olarak bu tür gelenekleri yaşatmanın önemine dikkat çekti; Hisarcık'tan, köylerden ve çevre ilçelerden gelen misafirlere teşekkür ederek yapılan hayırların kabul olması dileğinde bulundu.

KÜTAHYA&#039;NIN HİSARCIK İLÇESİNDE DÜZENLENEN GELENEKSEL HAK&#039;KA ŞÜKÜR VE YAĞMUR DUASI PROGRAMINDA...

KÜTAHYA'NIN HİSARCIK İLÇESİNDE DÜZENLENEN GELENEKSEL HAK'KA ŞÜKÜR VE YAĞMUR DUASI PROGRAMINDA VATANDAŞLARA ETLİ PİLAV, HELVA VE AYRAN İKRAM EDİLDİ. PROGRAMA ÇEVRE İLÇE VE KÖYLERDEN DE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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