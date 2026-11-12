Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ara tatilde öğrencilere tam gün eğitim desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ara tatilde kapsamlı eğitim programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri (SEM), ara tatili öğrenciler için verimli bir öğrenme ve sosyalleşme dönemi haline getirecek tam gün bir eğitim programı başlatıyor. Program, hem akademik açıkların kapatılmasını hem de çocukların tatili eğlenceli aktivitelerle değerlendirmesini hedefliyor.

programın tarih ve hedef grubu:

Etkinlikler 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Programa 2. sınıftan 8. sınıfa kadar olan ilköğretim grubu öğrencileri katılabilecek; hedef, öğrencilerin ara tatilde süreklilik gösteren bir öğrenme ortamına erişmesini sağlamak.

başvuru ve merkezler:

Başvurular online olarak www.denizli.bel.tr adresinden veya https://apps.denizli.bel.tr/sosyaletkinlikmerkezibasvuru/ linkinden yapılabiliyor. Program hakkında doğrudan bilgi almak isteyenler Aktepe, Anafartalar, Fatih, Gökpınar, Kayıhan, Mehmet Akif Ersoy ve Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezleri ile iletişime geçebilir.

eğitsel içerik ve uygulamalar:

SEM’in yaklaşımı, MEB müfredatına tam uyumlu konu anlatımları ve branş öğretmenleri eşliğinde yapılan test çözümleri ile öğrencilerin akademik temellerini güçlendirmek üzerine kurulu. Günlük ödev takibi, uygulanan konu tarama testleri ve aylık deneme sınavları ile gelişim yakından izleniyor. LGS hazırlık sürecindeki öğrencilere yönelik çalışma kampları, kaynak kitap desteği ve bireysel öğrenci koçluğu da programın önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

sosyal ve psiko-sosyal destek:

Program yalnızca ders ağırlıklı değil; bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerle çok yönlü gelişim hedefleniyor. Sosyo-kültürel faaliyetler kapsamında zekâ oyunları, sinema, tiyatro, geziler ve eğitsel seminerler düzenlenerek öğrencilerin sosyalleşmesi teşvik ediliyor. Ayrıca psiko-sosyal hizmetlerle farklı yaş gruplarına uygun kişilik gelişimi ve ruh sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

hizmet alanları ve hedef:

Sosyal Etkinlik Merkezleri, "İyi Bir Gelecek, İyi Bir Eğitimle Başlar" anlayışıyla dört temel alanda hizmet veriyor: eğitsel hizmetler ile ders destek ve LGS hazırlığı; psiko-sosyal hizmetler ile kişilik ve ruh sağlığı desteği; sosyo-kültürel ve serbest zaman hizmetleri ile sosyal etkinlikler ve kültürel gelişim; ayrıca merkezlerin yıl boyunca sürdürdüğü programlarla öğrencilerin düzenli bir eğitim ve gelişim takvimi içinde olmaları sağlanıyor.

SEM’in ara tatil programı, velilere hem akademik destek hem de çocuklarının tatilde güvenli ve verimli zaman geçirmesi konusunda seçenek sunuyor. Detaylı bilgi ve kayıt için ilgili merkezlerle iletişime geçilmesi veya resmi başvuru kanallarının kullanılması öneriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİ (SEM), ÖĞRENCİLERİN ARA TATİL DÖNEMİNİ AKADEMİK VE SOSYAL ANLAMDA EN VERİMLİ ŞEKİLDE GEÇİREBİLMELERİ AMACIYLA KAPSAMLI BİR TAM GÜN EĞİTİM PROGRAMI HAYATA GEÇİRİYOR. 16-20 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN PROGRAM, ÖĞRENCİLERİN HEM EKSİKLERİNİ TAMAMLAMALARINA HEM DE KEYİFLİ AKTİVİTELERLE TATİLİ DEĞERLENDİRMELERİNE OLANAK TANIYACAK.