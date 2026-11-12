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Okul koridorlarından öneri masasına: Serdal Şimşek öğretmenlerle buluştu

Serdal Şimşek, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlerin talep ve önerilerini dinleyip eğitim süreçlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul koridorlarından öneri masasına: Serdal Şimşek öğretmenlerle buluştu

ziyaretin kapsamı:

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Şimşek, öğretmenlerle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu ve okulda gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

görüş ve önerilerin paylaşılması:

Toplantıda öğretmenlerin talep ve önerileri dinlendi; eğitim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, okul ortamı ve yürütülen faaliyetler üzerine görüşlerini paylaştı.

eğitimin iyileştirilmesine yönelik vurgular:

Serdal Şimşek buluşmada, "Öğrencilerimizin görüş ve önerileri, eğitim ortamlarımızın geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek eğitim süreçlerini değerlendirmeyi ve daha iyi bir eğitim ortamı için çalışmalarımızı sürdürmeyi önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

İL MÜDÜRÜ ŞİMŞEK ÖĞRETMENLERİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

İL MÜDÜRÜ ŞİMŞEK ÖĞRETMENLERİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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