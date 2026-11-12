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Hisarcık’ta eğitimde iş birliği ve gençlik odaklı adımlar

EDEP'nin Hisarcık'taki kasım toplantısında eğitim, değerler eğitimi ve gençlik çalışmaları ele alındı; kurumlar arası iş birliği ve yeni faaliyet planları değerlendirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hisarcık’ta eğitimde iş birliği ve gençlik odaklı adımlar

Hisarcık’ta eğitimde iş birliği ve gençlik odaklı adımlar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDEP) Kasım ayı toplantısı, eğitim, değerler eğitimi ve gençlik çalışmaları odağında gerçekleşti. Toplantı, Diyanet Gençlik Merkezi ev sahipliğinde yürütüldü ve ilçedeki mevcut faaliyetlerin değerlendirilmesi ile önümüzdeki döneme ilişkin planların tartışılmasına sahne oldu.

Toplantının gündemi ve yapılan değerlendirmeler:

Toplantıya İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci başkanlık etti; EDEP Gözlemcisi Ülfet Balon ile platform paydaşları hazır bulundu. Görüşmelerde platform tarafından yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı ve ilçede gerçekleştirilen eğitim ile değerler eğitimi uygulamalarının etkinliği değerlendirildi. Katılımcılar, gençlere yönelik mevcut projelerin sonuçlarını paylaştı ve ihtiyaçlar üzerinde durdu.

İş birliği ve gelecek döneme dair planlar:

Paydaşlar, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Öğrencilere yönelik yeni faaliyetlerin düzenlenmesi, ortak projelerin şekillendirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı, yerel aktörler arasında koordinasyonun artırılması ve gençlik odaklı programların somutlaştırılması yönünde kararlarla sonlandı.

HİSARCIK’TA EDEP PLATFORMU KASIM AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HİSARCIK’TA EDEP PLATFORMU KASIM AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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