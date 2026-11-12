Üniversiteliler Küre'de 561 yıllık Hoca Şemseddin camisinin izini sürdü

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri Küre’de tarihi mirası yerinde inceledi

Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler, Küre ilçe merkezinde yer alan ve bölgenin simge yapılarından biri kabul edilen Hoca Şemseddin (Akşemseddin) Camiini ziyaret etti. Ziyaret sırasında katılımcılara caminin tarihçesi, mimari özellikleri ve kültürel önemi hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Gezi programı ve verilen bilgiler:

Ziyarette öğrencilere Küre Ersizlerdere Kalkınma, Eğitim ve Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır tarafından caminin inşa tarihi ve mimari yapısıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Çağır, caminin 1465-1473 yılları arasında yapıldığını ve tarihsel kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin ile ilişkilendirilen önemli eserlerden biri olarak kaydedildiğini vurguladı.

Öğrenciler caminin avlusunu ve haziresini de gezerek yapının kullanım biçimleri, işçilik detayları ve mekânsal düzeni hakkında doğrudan gözlem yapma fırsatı buldu. Rehberlik sırasında ayrıca Küre ilçesinin tarihine ilişkin bilgiler paylaşıldı; öğrenciler, İstanbul’un fethinde bakır madenlerinde yapılan topların Küre ilçesinden gönderildiği bilgisini öğrenerek bölgenin geçmişteki stratejik rolunu da öğrendi.

Öğrencilerin izlenimleri:

Ziyarete katılan öğrenciler yapının detaylarını ilgiyle inceledi. Öğrencilerden Elif Özdemir, gezide caminin 600 yılı aşkın bir geçmişe sahip olmasına dikkat çektiğini, işçilik ve mimari titizlikten etkilendiğini belirtti. Özdemir, caminin iç mekânının kendisini etkilediğini ve dönemin koşullarında böyle bir yapıyı inşa etmenin zorluğunu düşündüğünü ifade etti.

Gezi, öğrencilerin Küre’nin kültürel mirasını yerinde tanımasına, tarihi yapıların korunması ve değerlendirilmesi konusunda farkındalık kazanmasına katkı sağladı. Ziyarete katılanlar, ilçeyi ve camiyi başkalarına da tavsiye ettiklerini belirtti.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, KÜRE İLÇESİNDE BULUNAN 561 YILLIK TARİHİ HOCA ŞEMSEDDİN CAMİİ'Nİ ZİYARET EDEREK, YAPININ TARİHİ, MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.