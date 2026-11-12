Robotik rehabilitasyonla yeniden ayağa kalkanların umut öyküleri

Robotik destekle yeniden hareket:

Acıbadem Taksim Hastanesi'nde düzenlenen "Robotik Rehabilitasyon ile Yeniden Hareket Buluşmaları-2" etkinliğinde, beyin kanaması ve beyin tümörü ameliyatı sonrası hareket kabiliyetini yitiren hastaların robotik rehabilitasyonla sağladıkları kazanımlar paylaşıldı. Etkinlikte hem hastaların deneyimleri hem de uygulamada görevli uzmanların değerlendirmeleri öne çıktı.

Uzmanlar, erken dönemde başlayan yoğun ve tekrarlı uygulamaların, hareket fonksiyonlarının geri kazanılmasında belirleyici olduğunu vurguladı. Etkinlikte, hastaların bağımsız yaşam becerilerine dönüşlerine ilişkin veriler ile tedavi yaklaşımının ayrıntıları ele alındı.

Tedavi yaklaşımı ve zamanlama:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cihan Aksoy, inme veya travma sonrası hastanın genel durumunun tamamen düzelmesini beklemenin fizik tedavi açısından dezavantaj oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Aksoy, hareket komutları gönderilse dahi gerçekleşmeyen hareketlerin zamanla hücresel kayıplara yol açtığını, bu nedenle tedaviye erken dönemde başlanmasının hayati önem taşıdığını aktardı. Robotik sistemlerin hasta tam uyanık değilken dahi fizyoterapiyi mümkün kıldığını söyledi.

Etkinlikte ayrıca paylaşılan bir veri, robotik uygulamaların etkinliğini çarpıcı biçimde özetliyor: ağır felç geçiren hastaların yüzde 48’i, robotik rehabilitasyon tedavisiyle ayağa kalkabiliyor. Bu oran, robotik desteğin klasik tedaviyi tamamlayıcı rolünü ortaya koyuyor.

Robotik cihazların rolü ve tedavi içeriği:

Doç. Dr. Mustafa Çorum ise robotik rehabilitasyonu standart fizik tedaviye eklenen bir yöntem olarak tanımladı ve tedavideki öncelikleri şöyle sıraladı: bol tekrarlı hareketler, günlük yaşam aktivitelerini taklit eden işlevsel eğitimler, ergoterapi ve bilişsel fonksiyonları destekleyici çalışmalar. Doç. Dr. Çorum, bir saatlik standart seansların ağır felç veya uzun yoğun bakım döneminden çıkan hastalar için yeterli olmayabileceğini, robotik cihazların tedavinin yoğunlaşmasında ve hareketlerin tekrarında önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Uzmanlar, beynin esnekliğine vurgu yaparak, yoğun tekrarlarla beynin yeniden öğrenme kapasitesinden yararlanmanın hedeflendiğini belirtti. Tedavi sürecinde hareketlerin gündelik yaşam örüntülerine benzer biçimde tekrarlanmasının, hastanın bağımsızlığa dönüşünü kolaylaştırdığına dikkat çekildi.

Hastaların deneyimleri:

Etkinlikte yer alan hastalar, süreçlerini ayrıntılarıyla anlatarak robotik rehabilitasyonun etkisini bireysel düzeyde gözler önüne serdi. 60 yaşındaki Mehmet Cem Gülyurt, geçirdiği beyin kanamasının ardından vücudunun sol tarafını hareket ettiremez hale geldiğini, yoğun bakım sürecinin ardından dört aylık yoğun rehabilitasyonla yeniden yürümeye başladığını aktardı. Gülyurt, şimdi yemeğini kendisinin yediğini, banyosunu yaptığını, merdiven çıkabildiğini ve bahçede kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebildiğini söyledi.

Gülyurt'un ablası Havva Şükran Özmen da kardeşinin ilk dönemlerde parmağını bile kıpırdatamadığını, yaklaşık dört ay içinde ciddi ilerleme kaydettiklerini belirterek doktorlar ve robotik rehabilitasyonun aileleri için büyük bir değişim yarattığını dile getirdi.

Bankacı Nagehan Çomaklı ise dört yıl önce yapılan kontrolde tespit edilen beyin tümörü sonrası ameliyat sürecinde vücudunun sol tarafının felç kaldığını ve başlangıçta yatakta oturamayıp yalnızca başını hareket ettirebildiğini anlattı. Sedye ile merkeze getirilen Çomaklı, robotik rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başladıktan sonra ayağa kalkabildiğini, yürüyerek taburcu olmayı hedeflediğini, merkezden işine uzaktan devam edip hafta sonları evde kişisel işlerini yapabildiğini paylaştı. Çomaklı, tedavi ekibinden, özellikle Doç. Dr. Mustafa Çorum'dan aldığı desteğin sürede belirleyici olduğunu vurguladı.

Hastaların anlattıkları, robotik rehabilitasyonun yalnızca fiziksel hareketleri değil, kişinin gündelik yaşam bağımsızlığını ve psikolojik motivasyonunu da nasıl etkilediğine dair somut örnekler sundu.

Sonuç olarak, etkinlik hem bilimsel perspektiften robotik rehabilitasyonun klasik tedaviyle bütünleşen rolünü hem de bireysel başarı öykülerini bir araya getirdi. Uzmanlar, inme, beyin kanaması veya beyin tümörü ameliyatı sonrası erken ve yoğun rehabilitasyonun, hastaların yaşam kalitesini ve bağımsız hareket kabiliyetini yeniden kazanmasında kritik olduğunu bir kez daha vurguladı.

DOÇ. DR. MUSTAFA ÇORUM