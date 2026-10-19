Hızlı yakalama Tunceli'de alacak-verecek kavgasının şüphelisini adliyeye taşıdı

Olayın seyri:

Dün gece Atatürk Mahallesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma, alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı kavgaya dönüştü. Olayda O.A. bacağından yaralanırken, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet müdahalesi ve yakalama:

Kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlatan Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.Y., kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY YERİ (ARŞİV)