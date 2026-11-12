dto yeni dönemde yatırımlar, teknoloji ve ihracatla hız kesmeden ilerleyecek

DTO meclisi yeni dönemin yol haritasını açıkladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, yeni dönemin ilk olağan toplantısında öncelikli projelerini ve kent ekonomisine yönelik hedeflerini paylaştı. Toplantıda, inşası devam eden yeni modern hizmet binası, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Laodikya Antik Kenti'nin gece turizmine kazandırılması ve 1200 dönümlük yeni sanayi siteleri gündemin öne çıkan başlıkları oldu.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan toplantıda, geride kalan dönemde yürütülen çalışmaların özetini ve yeni döneme ilişkin projeksiyonları meclis üyeleriyle paylaştı. Toplantı, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya yönetiminde, DTO hizmet binasındaki salonunda gerçekleştirildi.

Konuşmasına, 2026-2030 dönemini kapsayan oda seçimlerinin huzur ve olgunluk içinde tamamlandığını belirterek başlayan Erdoğan, üyelerin yeniden verdiği görev için teşekkür etti ve şu mesajı paylaştı: "Artık seçim geride kaldı, şimdi elbirliği ile daha hızlı çalışma zamanı. Aldığımız sorumluluğun ağırlığının farkındayız; bu bilinçle durmadan yorulmadan daha büyük bir gayretle çalışacağız."

Laodikya ve gece turizmi hedefi:

DTO, kuruluşunun 100. yılına denk gelen bu dönemde Laodikya Antik Kenti'ni gece turizmine kazandırmak üzere Güney Ege Kalkınma Ajansı ile iş birliği içindeki projeyi gündeme taşıdı. Proje kapsamına ışık, ses ve projeksiyon mapping gösterileri ile yaklaşık 1,5 saatlik bir gece turu oluşturulması planlanıyor.

Erdoğan, Laodikya'da altı özel noktada tarih anlatımlarının görsel olarak sunulacağını, Hierapolis de dâhil güçlü bir gece turizmi rotasıyla ziyaretçilerin konaklama sürelerinin uzatılmasının hedeflendiğini söyledi. Projenin yerel esnaf, konaklama ve ulaşım sektörleri ile şehir ekonomisine olumlu katkı yapması bekleniyor.

Hizmet binası, TEKMER ve sanayi siteleri:

DTO'nun kurumsal kapasitesini artıracak yeni hizmet binası projesiyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, binanın modern, çevreye duyarlı, enerji verimli, akıllı ve teknolojik sistemlerle donatılacağını belirtti. Bu yapı, odanın geleceğe dönük vizyonunun önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Teknoloji ve girişimcilik ekosistemini güçlendirecek TEKMER projeleriyle genç girişimcilere iş fikirlerini geliştirme, uzman danışmanlık alma ve projelerini ticarileştirme imkânı sağlanacağı kaydedildi. Merkezden yararlanacak işletmelere dijital dönüşüm, yapay zekâ, otomasyon, yazılım, e-ticaret ve yeni üretim teknolojileri alanlarında eğitimler verilecek.

Erdoğan ayrıca yaklaşık 1200 dönüm alanda planlanan yeni sanayi siteleri çalışmalarının sürdüğünü; bunların özellikle gıda ve geri dönüşüm sektörlerine yönelik olacağını bildirdi. Geri dönüşüm sanayi sitesi ile doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması ve kayıtlı üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje, şehir içindeki üretim yükünü azaltıp işletmeleri planlı alanlara taşımayı hedefliyor.

İhracat, ithalat ve istihdam rakamları:

Ekonomi verilerini paylaşan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ekim ayında Türkiye ihracatının 25 milyar 884 milyon 734 bin dolar olduğunu ve yılın ilk 10 ayında toplam ihracatın 236 milyar 836 milyon 700 bin dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Denizli için ekim ayı ihracatının 468,6 milyon dolar olduğunu duyuran Erdoğan, şehrin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %13,88 artış gösterdiğini ifade etti. Son 12 aylık ihracatın ise yaklaşık 5,1 milyar dolar seviyesine yaklaştığını belirterek, Denizli'nin Ege Bölgesi'nde ikinci, Türkiye genelinde ise sekizinci sırada yer aldığını vurguladı.

Denizli’nin ihracatında ilk beş ülke İngiltere, İtalya, ABD, Almanya ve Hollanda olarak sıralandı. İhracatta İngiltere'ye %40, İrlanda'ya ise %61,73 artış kaydedildiği açıklandı. Sektörel bazda hazır giyim ve konfeksiyon %2,33, tekstil ve ham maddeleri %1,82 artış gösterirken, çelik sektöründe %8,3 düşüş yaşandığı belirtildi.

İthalat cephesinde Denizli'nin aylık ithalatı 156 milyon 916 bin 690 dolar olarak verildi. En fazla ithalat yapılan ülkeler Çin, Kazakistan, Bulgaristan, Sırbistan ve İspanya olurken, ithalatta bakır ve bakır eşyanın ilk sırada olduğu, bunu demir-çelik ve pamuk ürünlerinin takip ettiği ifade edildi. İthalat kalemlerinde en yüksek artışın %51,34 ile hayvansal/bitkisel yağlar grubunda, pamuk ve pamuklu mensucat ithalatında ise %14,31 düşüş yaşandığı belirtildi.

İstihdam verileriyle ilgili olarak Erdoğan, SGK kayıtlarına göre 4/a kapsamındaki aktif sigortalı sayısının ağustos ayı verileriyle 226.384'ten 231.576'ya yükseldiğini, yıllık bazda istihdamda %2,29 artış sağlandığını açıkladı.

Üye yapısı ve oda hizmetleri:

DTO'nun üye sayısının ekim ayı sonu itibarıyla 24.229 olduğunu belirten Erdoğan, ekim ayında 156 yeni üye kaydedildiğini, 54 firmanın kaydını sildirdiğini ve 28 firmanın tasfiye sürecinde olduğunu söyledi. Son bir yılda odaya 948 yeni üye katıldı.

Üye yapısında limitet şirketlerde %5,87, anonim şirketlerde %3,8 artış gözlemlendiğini ve Denizli'deki yabancı sermayeli firma sayısının 442 olduğunu, bu firmalar arasında Almanya'nın 90 şirketle ilk sırada yer aldığını aktardı.

DTO'nun yılın ilk 10 ayında sunduğu hizmetlere ilişkin veriler de paylaşıldı: 717 sayısal takograf, 497 K belgesi düzenlendi; 308 iş makinesi tescili, 220 kapasite raporu onayı, 37 ekspertiz raporu, 8 yerli malı belgesi ve 8 levhaya kayıtlı sigorta acentesi işlemi gerçekleştirildi. Kuruma gelen 12.135 evraka karşılık 18.670 evrak düzenlenip ilgililere teslim edildi.

Toplantı, DTO Meclis gündemindeki konuların görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. Erdoğan, kapanışta yalnızca günün değil, Denizli'nin yarınlarının da kurgulandığını belirterek odanın kent için uzun vadeli projeler üretmeye devam edeceğini vurguladı: "Bugün işimizi, görevimizi layıkıyla yaparken odamızın ve Denizli’mizin yarınlarını da kurguluyoruz."

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) MECLİSİ, YENİ DÖNEMİN OLAĞAN GÜNDEMLİ İLK TOPLANTISINI YAPTI. ODANIN İNŞASI DEVAM EDEN YENİ MODERN HİZMET BİNASI, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ (TEKMER), LAODİKYA’NIN GECE TURİZMİNE KAZANDIRILMASI VE 1200 DÖNÜMLÜK ALANDA PLANLANAN YENİ SANAYİ SİTELERİ İLE İLGİLİ PROJELER, MECLİS GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR OLDU