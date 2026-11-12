Konya'nın nanografenli asfaltı COP31 liderler yolunda kullanıldı

Konya teknolojisi COP31 liderler yolunda:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sırasında, dünya liderlerinin kullandığı güzergah olan COP31 Liderler Yolu, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen nanografen katkılı asfaltla donatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderleri karşıladığı bu yol, yerel bir Ar-Ge çalışmasının küresel bir platformda somutlaşması olarak öne çıktı.

Proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hexagraphene Nanoteknoloji firması iş birliğinde yürütüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu ve COP31’in önemli çıktılarından biri haline geldiğini vurguladı.

Projenin teknik ayrıntıları:

Nanografen üretimi ve asfalt karışımı:

Düşük Karbonlu Yeşil Yol Pilot Projesi kapsamında atık plastiklerin karbonla özel sentezlenmesine dayanan bir süreçle yüksek katma değerli nanografen üretildi. Elde edilen nanografen, bitümlü asfalt karışımlarında katkı maddesi olarak kullanıldı ve gerçek ölçekli bir yol uygulamasına dönüştürüldü. Konya’daki ilk pilot uygulama 1 kilometrelik bir güzergahta gerçekleştirildi.

Farklı karışım oranları ve sıcaklıklarda hazırlanan asfalt örnekleri 12 ay boyunca ulusal ve uluslararası standartlara göre bilimsel ölçüm, analiz ve performans testlerine tabi tutuldu. Çalışma sonucunda, 140 derece sıcaklıkta hazırlanan ve %5 özel sentezli nanografen içeren asfalt karışımı, çevresel sürdürülebilirlik ile teknik performans dengesinde optimum olarak belirlendi.

Performans ve çevresel kazanımlar:

Projede elde edilen veriler geleneksel asfaltla kıyaslandığında dikkat çekici iyileşmeler gösteriyor. 1 kilometre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğindeki uygulamanın öne çıkan kazanımları arasında şunlar yer alıyor:

• Yıllık karbon emisyonunda 420 ton azalma

• 940 kilo atık plastiğin geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması

• %24 enerji tasarrufu

• Yol kullanım ömründe 2 kat artış

• Asfalt yüzey sıcaklığında %27 azalma

• Tekerlek izi oluşumunda %39 azalma

• Araç tekerleklerinden kaynaklanan yol gürültüsünde %10 azalma

• Zehirli HS gazı emisyonunda sıfırlama

Bu kazanımlar, projenin yalnızca çevresel hedeflere katkı sağlamadığını, aynı zamanda yol dayanıklılığı, enerji verimliliği ve şehir içi yaşam kalitesine yönelik somut iyileştirmeler getirdiğini gösteriyor. Projenin Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile uyumlu sertifikalandırma süreçleri ise devam ediyor.

Konya’dan dünyaya: yaygınlaştırma hedefleri:

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ortaklarının hedefi, pilot uygulamanın yaygınlaştırılması ve doğrulanmış karbon azaltımlarının Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedefleriyle ilişkilendirilmesi. Bu kapsamda ortak yatırımların sağlanması, teknoloji ve bilgi birikimi transferi, yeni pilot uygulamalar ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması planlanıyor.

Uğur İbrahim Altay, projenin yalnızca bir altyapı çalışması olmadığını, aynı zamanda bilim ve teknolojinin iklim mücadelesinde dönüştürücü rolünü gösteren bir örnek olduğunu belirtti. Başkan Altay, projenin COP31’de uygulanmasının Konya ve Türkiye adına gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Konya Büyükşehir Belediyemizin tüm dünyaya bir çevre hediyesidir" ifadelerini kullandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile COP31 Başkanına teşekkür etti.

Bu uygulama, yerel ölçekte geliştirilen bir teknolojinin uluslararası platformlarda doğrudan kullanılması sayesinde Türkiye’nin sürdürülebilir şehircilik vizyonunu görünür kıldı. Projenin ilerleyen dönemde farklı coğrafyalarda da uygulanması, iklim hedeflerine katkı ve iyi uygulama paylaşımı açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE COP31 YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER ELÇİSİ UĞUR İBRAHİM ALTAY, "ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞIMIZLA BİRLİKTE KONYA'DA GELİŞTİRDİĞİMİZ BU YENİLİKÇİ YAKLAŞIMIN, COP31 GİBİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKLİM ZİRVELERİNDEN BİRİNDE UYGULANMASI ÜLKEMİZ VE ŞEHRİMİZ ADINA GURUR VERİCİDİR. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN AR-GE SONUCUNDA YAPMIŞ OLDUĞU GRAFEN YOL DÜNYADA BİR İLK VE COP'UN ÖNEMLİ ÇIKTILARINDAN BİRİSİ HALİNE GELDİ. COP31'DE DÜNYA LİDERLERİNİN GEÇTİĞİ YOL KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN TÜM DÜNYAYA BİR ÇEVRE HEDİYESİDİR" DEDİ.