Kızılcabölük'te imeceyle hayat bulan 650 yıllık Çarpına pekmezi

Kızılcabölük’te geleneksel pekmez sezonu yeniden açıldı

Denizli’nin Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde yaklaşık 650 yıldir süregelen Çarpına pekmezi yapımı, bağ bozumu ile birlikte bu yıl da başladı. Üretim, mahalle sakinlerinin el birliğiyle yürüttüğü imece kültürünü öne çıkarırken, nesilden nesile aktarılan yöntemlerle devam ediyor.

Üzümden pekmeze üretim süreci:

Bağlardan toplanan üzümler önce mengenelerde sıkılarak suyundan ayrılıyor. Ortaya çıkan şıra, ön kaynatma işlemine tabi tutuluyor; bu aşamada şıraya aktoprak ilave edilerek çekirdek kırıkları ve kalıntıların dibe çökmesi sağlanıyor. Dinlendirilen şıra daha sonra süzülerek dığan adı verilen büyük kaplara aktarılıyor.

Dığanlardaki üzüm suyu, pekmez ocağında odun ateşi üzerinde yaklaşık dört saat süren kaynatma işlemiyle koyulaşıp pekmeze dönüşüyor. Elde edilen pekmezler bir gün dinlendirildikten sonra ambalajlanarak tüketime hazır hale getiriliyor.

İmeceyle sürdürülen gelenek:

Mahallede gelenek, komşuların sırayla birbirlerine yardım etmesine dayanıyor. Bağ bozumu döneminde komşular birlikte üzüm topluyor, çarpınalara taşıyor ve üretimin her aşamasında dayanışma gösteriyor. Bu uygulama yalnızca pekmez üretimini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda Kızılcabölük’ün kültürel belleğini ve toplumsal bağlarını canlı tutuyor.

Çarpına pekmezi geleneği, yöredeki zanaat ve ortak yaşam pratiklerinin somut bir örneği olarak korunmaya devam ediyor.

TAVAS’IN KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 650 YILDIR SÜRDÜRÜLEN GELENEKSEL ÇARPINA PEKMEZİ YAPIMI BU YIL DA BAŞLADI. BAĞ BOZUMU İLE BİRLİKTE BAŞLAYAN ÜRETİM, İMECE USULÜYLE KOMŞULARIN DAYANIŞMASI EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.