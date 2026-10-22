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Diyarbakır'da sinema şöleni: 4. Avrupa günleri perdelerini açtı

Diyarbakır'da düzenlenen 4. Avrupa Sinema Günleri, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde açıldı; 16 ülkeden filmler 25 Ekim'e kadar izlenebilecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Diyarbakır'da sinema şöleni: 4. Avrupa günleri perdelerini açtı

4. Avrupa Sinema Günleri Diyarbakır'da başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve AB Bilgi Merkezleri iş birliğiyle düzenlenen 4. Avrupa Sinema Günleri, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Etkinlik, 16 ülkeden yapımları izleyiciyle buluşturacak ve 25 Ekim'e kadar devam edecek.

açılışta vurgulananlar:

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sinebir'in organizasyonuyla yapılan açılışa çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, sanatçı ve sinemasever katıldı. Açılış konuşmasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Muhabbet Erdoğmuş, kültür ve sanatın kentlerin geçmişleriyle bağ kurması ve geleceklerinin inşasında oynadığı rolün önemine dikkat çekti.

Erdoğmuş, belediyenin etkinliğe ev sahipliği yapmayı bir görev ve onur olarak gördüğünü belirterek, sinemanın herkese erişilebilir olması gerektiğini söyledi. Belediye temsilcisi, sinemayı ücretli salonların sınırlarından çıkarıp halkın ulaşabileceği bir hak haline getirmenin ve bu yaklaşımı kültürel adaletin somut bir pratiği olarak sürdürmenin amaçlandığını ifade etti.

program ve gösterimler:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Şeyda Aslantaş ise kentin güçlü bir kültürel mirasa sahip olduğunu, bu mirasa yeni değerler katmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışı takiben İspanya yapımı "Son Işıltılar" ve Belçika yapımı "Kaybetmeye Mahkum" filmleri izleyiciyle buluştu. Avrupa Sinema Günleri kapsamındaki film gösterimleri, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde 25 Ekim'e kadar sürecek ve farklı ülkelerden seçkiler seyirciyle paylaşılmaya devam edecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI VE AB BİLGİ MERKEZLERİ...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI VE AB BİLGİ MERKEZLERİ ORTAKLIĞIYLA DÜZENLENEN 4. AVRUPA SİNEMA GÜNLERİ, ÇAND AMED KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ PROGRAMIYLA BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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