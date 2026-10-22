Dolar 49,6238 +0,01%
Euro 55,8552 +0,09%
Bist 11.561,67 -0,13%
Altın Gram 6.541,31 -1,20%
EUR/USD 1,1235 +0,00%
Brent Petrol 112,01 +2,93%
--°

İzmir'de dostluk tınıları: Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Bernardo Santos ile akademik yıla merhaba

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve piyanist Bernardo Santos, Türkiye‑Portekiz 100. Dostluk Yılı kapsamında İzmir'de evrensel müziği buluşturdu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

İzmir'de dostluk tınıları: Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Bernardo Santos ile akademik yıla merhaba

Yaşar Üniversitesi yeni akademik yılı müzikle açtı

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Konseri'ni Portekizli piyanist Bernardo Santos ile birlikte Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konser, Türkiye ve Portekiz 100. Dostuluk Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Portekiz Ankara Büyükelçiliği desteğiyle düzenlendi ve müziğin sınır tanımayan diliyle dostluğa vurgu yaptı.

konserde öne çıkan eserler:

Orkestrayı yöneten Prof. Mehmet Can Özer şefliğindeki performansta, Bernardo Santos eşlik edilen programın merkezinde Portekizli klasik dönem bestecisi João Domingos Bomtempo'nun Piyano Konçertosu No. 3 sol minör Op. 7 vardı. Santos'un teknik hâkimiyeti ve orkestranın dengeli yorumu, eserin duygusal yapısını öne çıkardı.

Konserde ayrıca Türk repertuarından seçkin örnekler de yer aldı; Muammer Sun'ın "Yurt Renkleri" ile Ferit Tüzün'ün "Esintiler" adlı eserleri dinleyiciden yoğun beğeni topladı ve geceye ulusal temaların duygu zenginliğini kattı.

diplomasi ve kültürel işbirliği:

Törene, Portekiz Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Rosa Tavares, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Portekiz’in İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ile çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine yönelik bir adım olarak sunuldu.

Ahmet Yiğitbaşı, konuşmasında üniversitenin 2006'da kurulduğuna ve Senfoni Orkestrası'nın kuruluş vizyonuna atıfta bulunarak, kurumun son 10 yılda İzmir'deki sanat yaşamına kazandırdığı değere dikkat çekti. Yiğitbaşı ayrıca, orkestranın bugüne kadar Suna Kan, İdil Biret, Ruşen Güneş, Gülsin Onay, Alexander Rudin, Şefika Kutluer ve Kerem Görsev gibi dünyaca tanınmış sanatçıları ağırladığını hatırlattı.

Rosa Tavares ise konserin yalnızca diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılına işaret etmediğini; aynı zamanda kültürel alışverişin, karşılıklı anlayışın ve dostluğun kutlandığı bir buluşma olduğunu belirtti ve gecenin gerçekleşmesine katkı verenlere teşekkür etti.

Gece, hem uluslararası bir müzik diyaloğuna hem de yerel repertuvarın temsiline olanak sağlayarak, yeni akademik yılın sanatla açılmasına yakışır bir program sundu. Katılımcılar, konserin sonunda sanatçıları alkışlarla uğurladı ve etkinliğin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağına dair beklentilerini paylaştı.

TÜRKİYE VE PORTEKİZ 100&#039;ÜNCÜ DOSTLUK YILI DOLAYISIYLA PORTEKİZ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ&#039;NİN...

TÜRKİYE VE PORTEKİZ 100'ÜNCÜ DOSTLUK YILI DOLAYISIYLA PORTEKİZ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞEN KONSERDE MÜZİĞİN SINIRLARI AŞAN EVRENSEL DİLİYLE, MUHTEŞEM EZGİLER DOSTLUK İÇİN YANKILANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara’da Etnografya Müzesi'nde Türk Ocakları kültürel miras sergisi açıldı
images

Bin 641 yıllık ayazma: Güzelyurt'ta 35 basamakla inilen su hâlâ akıyor
images

Savur’da açılan Aziz Sancar müzesi Mardin’in turizm rotasını genişletecek
images

klaros'ta Homeros'un izleri ve kültür buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manifest'in kurucusu Tolga Akış 12 kasım 2026'da hakim karşısına çıkacak

Karakoçan'da oyuncak deposu alevlerden etkilendi, yaralanma bildirilmedi

Park halindeki motosikletten yayılan yangın iki aracı daha kullanılmaz hale getirdi

Menopozla yaşam: ilk kural kabullenmek

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi