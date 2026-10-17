Hobiyle başlayan çiftlikte cüce keçi talebi artıyor

Ayaş Çanıllı çiftliğinde cüce keçi üretimi hızlanıyor

Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyünde hobi amaçlı kurulan cüce keçi çiftliği kısa sürede büyüyerek dikkat çekti. Çiftlik sahibi Murat Özgüden, iki keçiyle başlayan üretimin bugün 90 adede ulaştığını, talebin artmasıyla sürüyü 200-250 adede çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kuruluş hikâyesi ve büyüme:

Başlangıçta iki keçi alarak işe başladıklarını anlatan Özgüden, ortağıyla birlikte Türkiye’nin farklı illerinden hayvanları temin ederek sayıyı artırdıklarını belirtti. Özgüden, çiftliklerinin Ankara’daki ilk üretim çiftliklerinden biri olduğunu ve Türkiye’de birkaç ilde benzer üretim yapan yerler olsa da kendi çiftliklerinde en çok üretimin yapıldığını vurguladı.

Köyün turizmine katkı sağladıklarını söyleyen işletme, şehir içinden ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin özellikle yavrulara ilgisinin fazla olduğunu aktardı. Ziyaretçi ilgisi, çocukların dikkatini çekmesi ve misafirlerin sıcak karşılanması çiftlik faaliyetlerini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Cüce keçilerin özellikleri ve bakım koşulları:

Çiftlikte yetiştirilen tür Nijerya cüce keçisi olarak tanımlanıyor. Özgüden, cüce keçilerin normal keçilerden boy olarak ortalama 30-35 santim daha kısa olduğunu, dişilerde boyun genelde 40-45 santim, erkeklerde ise 50-55 santim civarında seyrettiğini söyledi. Renk varyasyonları arasında ceylan deseni, siyah-beyaz, düz siyah, kahve ve sütlü kahve gibi tonlar bulunduğu ifade edildi.

Bu keçilerin hareketli ve sıcak kanlı yapısının ziyaretçiler için çekici olduğunu aktaran Özgüden, türün üçüz ve dördüz gibi çoklu doğumlara yatkın olduğunu da belirtti. Bakım açısından ise besleme, su, aşı ve temizlik uygulamalarının diğer keçilerle aynı şekilde yürütüldüğü, ancak hayvanların sıcak iklim şartlarına daha uygun olması nedeniyle Ankara’nın soğuk ikliminin doğum dönemlerinde ek destek gerektirdiği ifade edildi. Doğum sırasında hayvanlara yardımcı olmanın çiftlik açısından ekstra emek gerektirdiği vurgulandı.

Özgüden, talebin şu an için çok yüksek olduğunu ve planlanan hedeflere ulaşmak için sürüyü büyütmeyi sürdüreceklerini söyledi. Çiftlik yetkilileri tüm Ankara halkını ve şehir dışından gelen ziyaretçileri çiftliğe davet ederek, özellikle çocukların farklı keçi türlerini görüp yavrularla vakit geçirmek istediklerini belirtti.

Not: Çiftlik sahibi ve verilen sayılar, işletmenin beyanına dayanmaktadır.

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