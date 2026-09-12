Honaz’da Kar-Ova ile yerel üretime destek: kadın girişimcilere öncelik

Honaz Belediyesi Kar-Ova projesi için ön talepleri almaya başladı

Honaz Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimi ve yerel girişimciliği güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Kar-Ova Projesi için ön talep başvurularını başlattı. "Yerel üretim, güçlü Honaz!" sloganı ile yürütülen girişim, üreticilerin ürünlerini daha iyi değerlendirmesine ve elde ettikleri emeğin karşılığını almasına odaklanıyor.

Projenin hedefleri:

Kar-Ova Projesi, özellikle organik tarım ve hayvancılık yapan yerel üreticilerin desteklenmesini hedefliyor. Belediye, proje aracılığıyla elde edilen ürünlerin ilçe ekonomisine kazandırılmasını ve üreticilerin piyasa koşullarında daha avantajlı konuma gelmesini amaçlıyor. Proje kapsamında üreticilere yönelik teknik destek, pazar erişimi ya da ekipman desteği gibi uygulamaların planlandığı belirtiliyor.

Kimler başvurabilir:

Projeye başvuru yapabilmek için adayların Honaz ilçe sınırlarında ikamet ediyor ve tarımsal üretim yapıyor olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin Honazlı yerel üretici veya girişimci kimliğine sahip olması şartı aranıyor. Ayrıca hayvancılık faaliyeti yürüten üreticilerden Hayvancılık Kayıt Tescil Belgesi, bitkisel üretim yapanlardan ise Honaz’a kayıtlı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi istenecek.

Projede kadın üretici ve kadın girişimcilere öncelik verileceği vurgulanıyor; bu yaklaşım, yerel ekonomide kadınların rolünü artırmayı ve gelir elde etme olanaklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Başvuru süreci ve son tarih:

Kar-Ova Projesi’nden yararlanmak isteyen üreticilerin ön talep başvurularını 16 Eylül Çarşamba günü saat 17.00ye kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvuruların Honaz Belediyesi Zabıta ve Bütçe İçi İşletme Müdürlüğü’ne şahsen yapılacağı bildirildi. Başvuru koşullarını sağlayan üreticilerin ön değerlendirmeye tabi tutulacağı ve sonuçlarla ilgili bilgilendirmenin belediye tarafından duyurulacağı ifade edildi.

Belediye yetkilileri, Kar-Ova Projesi’nin ilçedeki üretim zincirine uzun vadeli katkı sağlaması amacıyla başvuruların titizlikle değerlendirileceğini belirtiyor.

HONAZ BELEDİYESİ’NİN TARIMSAL ÜRETİCİLERİ VE KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ KAR-OVA PROJESİ’NDE ÖN TALEP BAŞVURULARI BAŞLADI. PROJEDE KADIN ÜRETİCİ VE GİRİŞİMCİLERE ÖNCELİK VERİLECEK. BAŞVURULAR 16 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE SONA ERECEK.