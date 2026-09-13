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Araban sarımsağında tohumda dönüşüm: zambak anaçla üretimde yeni dönem

Araban'da Zambak Anaç Sarımsak tohumu ile bu yıl ikinci kez ekim yapıldı; üreticiler ileride kendi anaç tohumlarını üretecek.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Berk Doğan

Araban sarımsağında tohumda dönüşüm: zambak anaçla üretimde yeni dönem

Araban sarımsağında tohumda dönüşüm başladı

Araban Sarımsağından elde edilen Zambak Anaç Sarımsak tohumuyla bu yıl ikinci kez ekim gerçekleştirildi. Uygulama, bölge üreticilerinin tohum tedarikindeki bağımlılığı azaltmayı ve Araban Sarımsağının nitelikli anaç stokunu yerel düzeyde oluşturmayı amaçlıyor.

süreç ve hedefler:

Araban Ziraat Odası ile Sarımsak Üretici Birliği tarafından yürütülen çalışmada, elde edilen anaç tohumları yeniden ekime kazandırıldı. Hasan Altun yaptığı açıklamada, üreticilerin önümüzdeki ekim dönemlerinde ekim yapacakları Araban Sarımsağının zambak anaç tohumlarını bizzat kendilerinin üreteceklerini belirtti.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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