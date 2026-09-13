Bozcaada, taşıyıcı sıkım sistemiyle adada ilk zeytinyağını üretti

Festival Bozcaada ve Ezine'de sona erdi:

Kuzey Ege'nin zeytin ve zeytinyağı kültürünü geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen Zeytin 360 Uluslararası Zeytin Zirvesi ve Hasat Festivali, Bozcaada ve Ezine'de gerçekleştirilen etkinliklerle tamamlandı. Bilimsel panellerden hasat uygulamalarına, tadım eğitimlerinden yeni teknoloji gösterimlerine kadar pek çok başlık festival programında yer aldı.

Bozcaada'da adım adım ilk sıkım:

Festivalin en dikkat çeken anı, adada hasat edilen zeytinlerin bölgede getirilen taşınabilir sıkım sistemi ile işlenerek sezonun ilk taze zeytinyağının elde edilmesi oldu. Elde edilen yağ katılımcılar tarafından tadıldı ve bu uygulama adada üretim altyapısının sahada test edilmesi açısından önem taşıdı.

Festival Koordinatörü Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, adada ilk kez zeytinlerin sıkılarak yağa dönüştürülmesinin tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca etkinlikte, Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanan ve Türk zeytinliklerine uygun olarak geliştirilen yeni nesil zeytin hasat makinesi ile demonstrasyon gerçekleştirildi.

Panellerde öne çıkan konu başlıkları:

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda makineli hasada uygun yeni nesil zeytin tarımı, entegre zeytin yetiştiriciliği, zeytinde ıslah çalışmaları, iklime uyum stratejileri ve akıllı tarım teknolojileri gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, hem teorik bilgileri hem de uygulamalı gösterimleri takip etme fırsatı buldu.

Festivalde ayrıca tadım eğitimleri, hasat uygulamaları ve gastronomiye yönelik oturumlar gerçekleştirildi; bu sayede zeytinin üretimden sofraya uzanan tüm süreçleri masaya yatırıldı.

Yerel ve uluslararası katılım:

Bozcaada Kaymakamı Oğuzhan Altunay, adanın yalnızca turizmle değil tarımsal değerleriyle de anılmasını istediklerini belirtti ve zeytin ile bağcılık kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ise zeytinin bölgenin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu, Marmara'dan Ege'ye uzanan mikroiklimlerin Çanakkale zeytinyağına özgün bir karakter kattığını ifade etti.

Festival organizatörü ve zeytin üreticisi İlayda Tanrıver Saraç, Zeytin 360 konseptiyle hasattan sıkıma, tadımdan gastronomiye kadar zeytinin tüm yönlerinin ele alındığını, etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra İspanya başta olmak üzere yurt dışından da katılım sağlandığını aktardı.

Hasat yarışması ve ödüller:

Etkinlikte katılımcılar arasında düzenlenen elle zeytin hasadı yarışmasında, Aydın'dan gelen ekip birinci oldu. İkinciliği ise Balıkesir'in Edremit ilçesinden gelen kadın girişimciler aldı. Bu yarışma, geleneksel yöntemlerin yaşatılmasına ve yerel katılımın güçlendirilmesine katkı sundu.

Organizatörler, festivalin temel amacının Bozcaada'daki zeytin yetiştiriciliğini tanıtmak ve bölgenin zeytin kültürünü geleceğe taşımak olduğunu belirtti. Taşınabilir sıkım uygulaması ve yeni nesil makine demonstrasyonları, ada üretiminin sahada karşılaşacağı ihtiyaçlara yönelik önemli deneyimler sağladı.

ÇANAKKALE'NİN BOZCAADA İLÇESİNDE DÜZENLENEN ZEYTİN 360 ULUSLARARASI ZEYTİN ZİRVESİ VE HASAT FESTİVALİ KAPSAMINDA, ADANIN TARİHİNDE HASAT EDİLEN ZEYTİNLERDEN SEYYAR SİSTEMLE İLK KEZ ADADA ZEYTİNYAĞI ÜRETİLDİ. FESTİVALDE AYRICA MODERN ZEYTİNCİLİK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ NESİL ÜRETİM TEKNİKLERİ MASAYA YATIRILDI.