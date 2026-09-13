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Fuarlarla yeni pazarlara açılan yol: Malatya'nın ticaretini canlandırma planı

MTSO başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 'Sektör Fuarları' projesiyle Malatya firmalarını alıcılarla buluşturup yeni pazarlara erişim sağlayacaklarını açıkladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Fuarlarla yeni pazarlara açılan yol: Malatya'nın ticaretini canlandırma planı

MTSO'dan yeni dönem atılımı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), deprem sonrası toparlanma sürecinde kentin ekonomik hareketliliğini artırmak amacıyla 'Sektör Fuarları' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje; Malatya'da üretim yapan firmaların ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere tanıtması, yeni müşteriler bulması ve ticari bağlantılarını güçlendirmesi hedefiyle tasarlandı.

Hedef: doğrudan ticari eşleşme ve pazar genişletme:

Projenin odağında üyelerin satış ve pazar imkanlarını genişletmek bulunuyor. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, fuarların üyeleri yeni müşteriler ve ticari iş bağlantılarıyla buluşturacağını belirterek, 'Malatya’da üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize katkı sunan firmalarımızın en önemli ihtiyaçlarından biri yeni müşterilere ve yeni pazarlara ulaşabilmek. Biz de yeni dönemde bu konuda Odamızın imkanlarını daha etkin kullanacağız.' ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşım, yalnızca ürün sergilemekle sınırlı kalmayıp, fuarların somut ticari sonuçlar doğuracak bir platforma dönüşmesini amaçlıyor. Etkinliklerde Malatya'dan ve çevre illerden gelecek potansiyel alıcıların firmalarla doğrudan buluşturulması planlanıyor.

B2B odaklı iş platformları oluşturulacak:

Sadıkoğlu, fuarların B2B görüşmelerine ve ikili iş bağlantılarına özel önem vereceğini vurguladı. 'Fuarlarımızda B2B görüşmelerine, ikili iş bağlantılarına ve yeni müşteri kazanımına özel önem vereceğiz. Firmalarımızın sadece stand açıp ürünlerini sergilediği değil, doğrudan alıcılarla görüşebildiği, sipariş ve iş bağlantıları oluşturabildiği bir yapı kuracağız.' sözleri, uygulamanın ticari sonuç üretme niyetini netleştiriyor.

Organizasyon, fuar altyapısını ticari müzakere ve sözleşme fırsatına çevirecek etkinlik dizaynı, alıcı davetleri ve sektör bazlı eşleştirme mekanizmalarını içerecek şekilde planlanıyor. Böylece firmalar yalnızca görünürlük kazanmayacak, aynı zamanda somut iş hacmi oluşturma şansı elde edecek.

Projenin bir diğer vurgusu ise Malatya'nın üretim kapasitelerinin bölgede ve daha geniş pazarlarda görünür hale getirilmesi. Sadıkoğlu, 'Malatya’nın üretim gücünü sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgemizde ve daha geniş pazarlarda görünür hale getirmek istiyoruz. Üyelerimizin pazarını büyütürsek, şehrimizin ticaretini ve ekonomisini de büyütmüş oluruz.' diyerek fuarların kentin ekonomik canlanmasındaki rolüne dikkat çekti.

Oda yönetiminin kaynaklarını etkin kullanma sözüyle hayata geçirilecek 'Sektör Fuarları', Malatya firmaları için yeni pazar kapıları aralayacak, ticari ilişkileri güçlendirecek ve şehrin ekonomik toparlanmasına katkı sunacak bir girişim olarak tanımlanıyor.

SADIKOĞLU’NDAN YENİ PAZARLAR İÇİN SEKTÖR FUARLARI PROJESİ

SADIKOĞLU’NDAN YENİ PAZARLAR İÇİN SEKTÖR FUARLARI PROJESİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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