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Hopa'dan gelen uyarı: Doğu Karadeniz'de heyelan riskine karşı önlem zamanı

Uzmanlar Hopa'daki heyelanı örnek gösterip, Doğu Karadeniz'de aşırı yağış, eğim ve yanlış arazi kullanımı nedeniyle drenaj ve bariyer önlemleri öneriyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Hopa'dan gelen uyarı: Doğu Karadeniz'de heyelan riskine karşı önlem zamanı

Hopa'daki heyelan bölge riskini öne çıkardı

Artvin'in Hopa ilçesinde önceki gün meydana gelen heyelan ve beraberinde gelen kaya düşmesi, bölgedeki heyelan riskinin acil olarak ele alınması gerektiğini gösterdi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 7-8 tır zarar gördü; uzmanlar benzer yerleşim ve bekleme alanlarında güvenlik tedbirlerinin hızla uygulanmasını istiyor.

Nedenleri:

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Kara, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki heyelanların başlıca üç etkenle ilişkilendirildiğini belirtiyor: meteorolojik koşullar, bölgenin eğimli jeomorfolojik yapısı ve insan kaynaklı arazi kullanımı değişiklikleri. Özellikle art arda ve yüksek miktarda gerçekleşen yağışların toprağın suya doymasına yol açtığı, bunun da kayma yüzeylerinde toprak hareketlerini kolaylaştırdığı vurgulanıyor.

Prof. Dr. Kara, Hopa ve çevresinin yıllık yağış miktarının 2 bin milimetreye kadar çıkabildiğini, bu yüksek yağış ve eğim kombinasyonunun heyelan ve kaya düşmesini tetiklediğini ifade ediyor. Ayrıca toprağın üst kısmının geçirgen, alt kısmının geçirimsiz olduğu alanlarda suyun kayma düzeyinde birikmesinin toprağı kayganlaştırdığına dikkat çekiliyor.

Alınması önerilen önlemler:

Uzmanlar, riskli sahalarda öncelikle yüzeysel ve derin drenajın sağlanması gerektiğini; tır parkı gibi uzun süre araç bekleyen alanlarda yamaçtan gelen suyun kontrolsüz biçimde akmasının engellenmesi gerektiğini söylüyor. Bu kapsamda drenaj sistemlerinin planlanması ve uygulanması, yamaç üstündeki su akışının yönlendirilmesi önem taşıyor.

Yamaçlardan gelebilecek kaya ve toprak hareketlerine karşı ise çelik kafesler ve çelik bariyerler gibi mekanik koruyucu sistemlerin kurulması öneriliyor. Prof. Dr. Kara, can güvenliğini tehdit eden noktalarda daha kapsamlı mühendislik çözümleri ve önceden alınmış tedbirlerin hayati olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, bölgedeki arazi kullanımındaki değişikliklerin (örneğin ormanların çay ve fındık bahçelerine dönüştürülmesi) yamaç stabilitesini olumsuz etkilediği, bu nedenle planlı ve yerel jeolojik veriler dikkate alınarak arazi kullanım kararlarının verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Risk haritalarında işaretli alanlarda yapılaşma ve yoğun araç kullanımından kaçınılması gerektiği de uzmanların ortak görüşü.

Hopa'daki olay, sadece yerel bir kaza değil; Doğu Karadeniz genelinde yağış, eğim ve insani müdahalelerin birleşimiyle oluşan bir risk tablosunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, tır parkları, yerleşim alanları ve altyapı projelerinde hem kısa vadeli koruma önlemlerinin hem de uzun vadeli planlamanın eş zamanlı olarak yürütülmesini öneriyor.

TIR GARAJINDA MEYDANA GELEN HEYELAN VE TAŞ DÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ.

TIR GARAJINDA MEYDANA GELEN HEYELAN VE TAŞ DÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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