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Hoş köyünde kedi ve yılanın sokak kavgası cep telefonu görüntülerine yansıdı

Elazığ'ın Hoş köyünde bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde kedi ile yılanın sokağın ortasında kavga ettiği anlar yer alıyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:49

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Hoş köyünde kedi ve yılanın sokak kavgası cep telefonu görüntülerine yansıdı

olay anının görüntüleri:

Elazığ merkeze bağlı Hoş köyü sokaklarında meydana gelen olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kedi ile bir yılanın karşılaştığı ve kısa süreli bir mücadele yaşandığı görülüyor.

Vatandaşın önce bir süre kavgayı izlediği, ardından o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı aktarılıyor. Kayıtlarda, iki hayvanın sokak ortasında birbirleriyle mücadele ettiği anlar açık şekilde kaydedilmiş durumda.

tanık gözlemi ve kayıt süreci:

Olayı fark eden kişi, yaşananları izledikten sonra cep telefonunu çıkarıp süreci belgeledi. Görüntüler, olayın yerel bir sokakta gerçekleştiğini ve herhangi bir müdahale yapılmadan kaydedildiğini gösteriyor.

olayın yaşandığı yer:

Olayın geçtiği yer olarak belirtilen Hoş köyü, Elazığ merkezine bağlı bir yerleşim birimi olarak kayıtlarda yer aldı. Görüntüler, kedi ile yılan arasındaki mücadelenin kısa sürdüğünü ve kaydeden kişinin anları belgelemekle yetindiğini ortaya koyuyor.

ELAZIĞ’DA KEDİ İLE YILANIN KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

ELAZIĞ’DA KEDİ İLE YILANIN KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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