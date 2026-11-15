Sinan Cankurt genç erkeklerde Türkiye'ye ilk dünya madalyasını getirdi

Sinan Cankurt Nanjing'de gümüş madalya kazandı

Bolulu milli sporcu Sinan Cankurt, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda genç erkekler kategorisinde finale yükseldi. Final müsabakasında sergilediği performansla 56,750 puan toplayan Cankurt, turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

final performansı:

Cankurt'un finaldeki atlayışları teknik doğruluk ve akıcılıkla dikkat çekti. Jüri değerlendirmesi sonucunda aldığı puanla gümüş madalya elde eden sporcu, rakipleri arasında ikinci sırada yer aldı.

tarihi başarı:

Bu dereceyle Sinan Cankurt, genç erkekler kategorisinde dünya şampiyonasında madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Elde edilen başarı, Bolu için gurur kaynağı olurken Türk trampolin cimnastiği açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BOLULU MİLLİ SPORCU SİNAN CANKURT, TRAMPOLİN CİMNASTİK GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK TÜRK TRAMPOLİN CİMNASTİĞİ TARİHİNDE GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİNDE DÜNYA ŞAMPİYONASI MADALYASI ELDE EDEN İLK TÜRK SPORCU OLDU.