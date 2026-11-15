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İki mevsimin sınırında: Patnos'ta zirveler beyaz, etekler sarı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Aşağı Göçmez ve Çakırbey'in yüksek kesimleri karla kaplanırken, dağ eteklerinde sonbaharın sarı ve kahverengi tonları sürüyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Aslı Han

İki mevsimin sınırında: Patnos'ta zirveler beyaz, etekler sarı

Patnos'ta zirveler beyaza büründü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yüksek kesimlerde kışın ilk belirtileri kendini gösterdi. Aşağı Göçmez ve Çakırbey köylerinin yüksek noktalarında kar örtüsü oluştu, dağ sırtları beyaza dönüştü.

görsel kontrast ve hava koşulları:

Dağın zirvesinde beyazın hakim olduğu alanların hemen eteklerinde ise ağaçlar ve araziler sonbaharın sarı ile kahverengi tonlarını koruyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kış kendini hissettirirken, daha alçak kesimlerde sonbahar etkisini sürdürüyor.

doğanın iki mevsimi bir arada sunduğu manzara:

Aynı bölgede iki mevsimin yan yana görüldüğü bu görüntüler, doğanın farklı renk ve dokularını bir araya getiriyor. Bu geçiş, hem yerel yaşamda hem de fotoğraf meraklılarının ilgisinde çarpıcı kareler oluşturuyor.

PATNOS İLÇESİNDE YÜKSEK KESİMLERDE KAR, DAĞ ETEKLERİNDE İSE SONBAHAR RENKLERİ ETKİLİ...

PATNOS İLÇESİNDE YÜKSEK KESİMLERDE KAR, DAĞ ETEKLERİNDE İSE SONBAHAR RENKLERİ ETKİLİ OLUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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