Muş'ta kaçak avcılığa sıkı takip, avcıya 5 bin lira ceza

Denetimler ve tespit:

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, Muş'ta yürüttükleri av koruma ve kontrol denetimleri sırasında bir avcıya tutanak düzenledi. Yapılan işlemin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında olduğu kaydedildi.

Söz konusu tutanakla avcıya 5 bin TL idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldı.

Koruma ve önleme çalışmaları:

Yetkililer, denetimlerin yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik olduğunu vurguladı. DKMP ekiplerinin kontrollerinin il genelinde aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

MUŞ'TA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BİR AVCIYA 5 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.