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Üniversitenin tarlasından eğitime destek: 100’den fazla öğrenciye burs

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 25 dekarlık tarlasından elde edilen patates geliriyle 100'den fazla öğrenciye düzenli burs desteği sağlanıyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:45

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Üniversitenin tarlasından eğitime destek: 100’den fazla öğrenciye burs

üretim ve hasat çalışmaları:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bu yıl yaklaşık 25 dekarlık alanda yürütülen patates üretiminin hasadı tamamlandı. Merkez, geleneksel takvimine göre gerçekleştirdiği çalışmada üretim alanını iki ana yönteme böldü: 15 dekarlık bölüm doğal yöntemlerle, 10 dekarlık bölüm ise geleneksel üretim teknikleriyle işleme alındı. Ayrıca merkezin deneme amaçlı olarak ayırdığı yaklaşık 2 dekarlık alanda mor patates üretimi de gerçekleştirildi.

uygulamalı araştırma ve yönetim:

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş hasat sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, farklı üretim tekniklerini yan yana uygulamanın bilimsel veri toplamak ve üretim verimliliğini karşılaştırmak açısından önemli olduğunu belirtti. Bu yılki uygulamalarla toprak, verim ve ürün kalitesi verileri ile laboratuvar incelemelerine dayalı değerlendirmeler yapıldığı, mor patates gibi alternatif ürünlerin pazar ve besin değerleri açısından da izlendiği bildirildi.

burs desteği ve toplumsal katkı:

Hasattan elde edilen gelir, üniversitenin eğitim desteklerine doğrudan aktarılıyor. SCÜ yetkilileri, üretim gelirleriyle 100’den fazla öğrenciye düzenli burs verildiğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek merkezin bilimsel araştırmanın yanı sıra toplumsal katkı sağlama işlevini öne çıkardı ve emeği geçenlere kolaylık diledi.

Üniversite bünyesindeki bu uygulama, akademisyen ve öğrenciler için aynı zamanda uygulamalı eğitim imkânı sunuyor; tarım teknikleri, saha yönetimi ve üretim sonrası süreçler uygulamalı olarak öğrenilebiliyor. Elde edilen gelirlerin eğitim desteğine dönüşmesi, projenin sürdürülebilirlik hedefleri açısından da önemli bulunuyor.

Merkez yetkilileri, planlanan çalışmalar kapsamında önümüzdeki yıl ekim alanlarını genişleterek burs verilen öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu adımın hem araştırma kapasitesini hem de üniversitenin sosyal destek kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE 25 DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLEN PATATESLERİN HASADI TAMAMLANDI....

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE 25 DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLEN PATATESLERİN HASADI TAMAMLANDI. ÜRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLE 100’DEN FAZLA ÖĞRENCİYE BURS DESTEĞİ SAĞLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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