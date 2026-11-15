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Bütçede sağlık emekçilerine hakkı teslim edilmeli

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 2027 bütçesinin hemşire, ebe ve diğer sağlık profesyonellerinin kayıtlı emeğini karşılaması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bütçede sağlık emekçilerine hakkı teslim edilmeli

Sağlık-Sen'in Konya divan toplantısında bütçe çağrısı

Sağlık-Sen Konya Şubesi İl Divan Toplantısı, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat mensuplarına gündeme ilişkin bilgiler veren Doğan, katılımcıların sorularını yanıtladı ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini paylaştı.

sağlık profesyonellerinin yaptığı işlerin kayıt altına alınması:

Doğan, hemşire, ebe, paramedik ve laborant gibi sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan profesyonellerin sahada yaptıkları işlerin yeterince kayıt altına alınmadığını belirtti. Acil serviste görev yapan hemşirelerin onlarca sorumluluğu yerine getirdiğini ancak bu yükün kağıt üzerinde görünmediğini vurgulayan Doğan, aile sağlığı merkezlerindeki uygulamalara benzer bir kayıt sistemi kurulması gerektiğini söyledi.

Bu tür bir kayıt mekanizmasının, emeğin görünürlüğünü artıracağını ve karşılığının verilmesini kolaylaştıracağını ifade eden Doğan, kayıt altına almanın hem iş dağılımı hem de ücretlendirme açısından belirleyici olacağını kaydetti.

ödemeler ve nöbet ücretlerinin yeniden düzenlenmesi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı 2027 yılı bütçesinin pazartesi günü görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Doğan, bütçeden beklentilerinin açık olduğunu söyledi. Doğan, 2027 yılı bütçesinden beklentimizin sağlık profesyonellerimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını almasıdır ifadelerine yer verdi.

Doğan, hekiminden hemşiresine, ebesinden paramediğine, ameliyathane teknikerinden radyoloji teknisyenine kadar tüm sağlık çalışanlarının tavan ödemeleri, teşvik ek ödemeleri ve nöbet ücretlerinin günümüz ekonomik şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Mevcut tavan ve teşvik ödemelerinin ile nöbet ücretlerinin yetersiz kaldığını söyleyen Doğan, bütçede bu alana öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Toplantı kapsamında yapılan değerlendirmelerde, kayıt sistemlerinin güçlendirilmesi ve ödemelerde adil düzenlemeler yapılması halinde sağlık hizmeti sunumunun niteliği ile çalışan memnuniyetinin artacağı vurgulandı.

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI DOĞAN

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI DOĞAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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