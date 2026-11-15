İnönü üniversitesi cop31'de 22 projeyle iklim çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı

İnönü Üniversitesi, COP31'de bilimsel birikimini sergiledi

Stand ve ziyaret:

İnönü Üniversitesi akademisyenleri, Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında hazırladıkları 22 projeyi ulusal ve uluslararası katılımcılara tanıttı. Üniversitenin standı, konferans alanındaki Yeşil Bölgede, YÖK pavilyonu içinde yer aldı ve farklı disiplinlerden gelen çalışma örneklerini bir araya getirdi.

Rektör değerlendirmesi ve iletişim:

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da standı ziyaret ederek proje yürütücüleriyle görüştü. Akpolat, akademisyenlerden projelerin içeriği, kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi aldı; ekipleri çalışmalarından dolayı tebrik etti ve sonuçların görünürlüğünü artırma yönündeki adımları destekleyeceğini belirtti.

Proje odakları ve uluslararası görünürlük:

Tanıtılan projeler, özellikle iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik başlıklarında yoğunlaşarak üniversitenin çözüm odaklı bilimsel yaklaşımını ortaya koydu. Farklı akademik birimlerde geliştirilen araştırmalar, ulusal ve uluslararası katılımcılarla kurulan temaslar sayesinde paylaşım, iş birliği ve bilimsel etkileşim için fırsatlar yarattı.

Konferans katılımı, İnönü Üniversitesi araştırmalarının küresel sahnede tanıtılmasına ve akademik çıktılarının paydaşlarla buluşturulmasına katkı sağladı. Rektör Akpolat, COP31'de üniversiteyi temsil eden akademisyenleri başarıları için kutladı ve çalışmalarının devamını diledi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNİN BİLİMSEL BİRİKİMİ COP31’DE TANITILDI