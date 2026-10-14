HTS kayıtları istenen davada mahkeme baz sinyal bilgilerinin alınmasına karar verdi

Gaziantep'te 2018 yılında berber dükkanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Oğuz Savcılı ile ilgili dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada heyet, bazı teknik incelemelerin yapılmasına hükmetti.

mahkeme hangi kayıtları istedi

Duruşmada mahkeme, tanık S.E.'nin HTS kayıtlarının alınmasına; ayrıca sanık Cuma B., maktul Oğuz Savcılı ve tanıkların baz sinyal bilgilerinin temin edilmesine karar verdi. Kararda, bu kayıtların olayın soruşturulması ve ulaşılan görgü tanıklarının ifadelerinin teknik olarak desteklenmesi açısından gerekli olduğu belirtildi.

duruşma ve savunma talepleri

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9'uncu duruşmaya maktul yakınları, maktul avukatı, tanıklar ve sanık avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme, istenen kayıtların temininin beklenmesine karar vererek duruşmayı sonraki bir tarihe erteledi.

Davanın geçmişine ilişkin mahkeme dosyasında, 22 Kasım 2020 tarihli kararda sanık Cuma B. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılandığı belirtilmiş; ancak söz konusu tarihte beraat kararı verilmişti. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine dava yeniden açıldı ve teknik incelemelerle dosyanın aydınlatılması hedefleniyor.

OĞUZ SAVCILI