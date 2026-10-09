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Hukuk tanımayanlara dünya sığınak sağlamamalı

Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, hukukun dışına çıkanların dünyanın hiçbir yerinde huzur bulmaması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hukuk tanımayanlara dünya sığınak sağlamamalı

Erdoğan'ın mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada hukukun üstünlüğüne dikkat çekti ve suçla mücadelenin önemini vurguladı.

"İster uyuşturucu tüccarı ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır"

vurgulanan noktalar:

Erdoğan'ın sözleri, failin hangi suç kategorisinde yer aldığına bakılmaksızın hukukun üstünlüğünün korunması gerektiği yönünde güçlü bir tutumu yansıtıyor. Açıklama, uluslararası arenada iş birliği ve sınır ötesi koordinasyonun gerekliliğini de işaret ediyor.

çerçeve ve sonuç:

Bu açıklama, zirvede öne çıkan hukuk ve adalet merkezli tartışmalarla örtüşüyor; Cumhurbaşkanı'nın mesajı, devletlerin ve uluslararası aktörlerin suçla mücadelede istikrar ve güvenliği sağlama sorumluluğunu hatırlatıyor. Sözler, hukukun dışına çıkanlara karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İster uyuşturucu tüccarı ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster uyuşturucu tüccarı ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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