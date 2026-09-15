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Hukuk ve yargı reformlarıyla yatırım ortamı güçlendirilecek

Bakan Akın Gürlek, DEİK toplantısında yatırımcı güvenini artırmaya yönelik ihtisaslaşma, dijitalleşme ve tahkim önceliklerini açıkladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Merve Çelik

Hukuk ve yargı reformlarıyla yatırım ortamı güçlendirilecek

Toplantının ana gündemi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım ortamının geliştirilmesine ilişkin hukuk ve yargı alanındaki ihtiyaçları değerlendirdi. Gürlek, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla duyurdu.

Reform öncelikleri:

Görüşmede, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için ticari ve iş uyuşmazlıklarında yargılama süreçlerinin sadeleştirilmesine yönelik adımlar öne çıktı. Gürlek, özellikle ihtisaslaşma, dijitalleşme ve yargısal kapasitenin artırılması ile daha hızlı, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Tahkim ve alternatif çözüm yolları:

Bakan, yatırımcıların hukuki güvencelerini pekiştirmek amacıyla mevzuat çalışmalarının sürdürüleceğini, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının daha etkin hale getirileceğini aktardı. Bu adımların üretim, yatırım ve ihracat süreçlerinde öngörülebilirlik sağlayacağı vurgulandı.

Gürlek ayrıca, üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayanların karşısına hukuka aykırı yöntemlerle çıkan, piyasa düzenini bozan haksız rekabet ve suç gelirlerini meşru ekonomiye sokmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini ifade etti.

Son olarak Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hukukun üstünlüğünü ve yatırımcı güvenini esas alan reformlarla Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne, üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Gürlek, DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hukuk...

Bakan Gürlek, DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hukuk ve yargı alanındaki ihtiyaçları değerlendirdi

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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