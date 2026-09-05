Bakan Kacır ile IFC heyeti sanayi ve teknoloji yatırımlarını görüştü

Toplantı İstanbul'da gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası Grubu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Imad N. Fakhoury ve beraberindeki heyeti İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yatırım potansiyeli ile yeni iş birliği alanları ele alındı.

Görüşmenin odağı:

Taraflar, özellikle yüksek teknoloji, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarında uluslararası finansman imkanlarının geliştirilmesi ve yatırımların desteklenmesi konularını görüştü. Bakan Kacır, toplantıya ilişkin sosyal medya paylaşımında konunun kapsamını açıkladı: "Dünya Bankası Grubu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Imad N. Fakhoury ve heyeti ile İstanbul’da bir araya geldik. Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki yatırım potansiyelini ve yeni iş birliği alanlarını değerlendirdik. Özellikle yüksek teknoloji, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında uluslararası finansman imkanlarının geliştirilmesi ve yatırımların desteklenmesi konusunu ele aldık."

Stratejik projeler ve hedefler:

Toplantıda ayrıca Sanayi Alanları Master Planı, Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi ile kurulacak yeni bağlantıların Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendireceği vurgulandı. Buna ek olarak Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu aracılığıyla yeşil üretimde uluslararası kaynakların harekete geçirileceği belirtildi.

Bakan Kacır, robotik, yapay zeka ve dijital dönüşüm yatırımlarının verimlilik artışını hızlandıracağına dikkat çekti; taraflar bu alanlarda finansman modelleri ve ortak programlar geliştirilmesi yönünde mutabık kaldı. Görüşme, ileri teknoloji ve sürdürülebilir üretim ekseninde somut adımlar atılmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, IFC ORTA DOĞU VE ORTA ASYA BÖLGESEL BAŞKAN YARDIMCISI IMAD N. FAKHOURY VE BERABERİNDEKİ HEYETLE BİR ARAYA GELDİ.