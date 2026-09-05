Dağköy’de kadın ve gençlerle kırsal üretim güçleniyor

İzmit Dağköy'de kooperatif modeline destek sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirme hedefiyle üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü yetkilileri ve ziraat mühendisleri, İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kooperatif Başkanı Necla Akyazı ile yapılan görüşmelerde, üretim altyapısı ve önümüzdeki dönem planları değerlendirildi.

Üretim alanları ve ürün çeşitliliği:

Ziyaret sırasında ilk olarak çilek üretim alanı incelendi; ardından ahududu ve böğürtlen bahçelerine gidildi. Kooperatif, yaklaşık iki yıldır doğal yöntemlerle ahududu ve böğürtlen üretimi yapıyor; bu yıl çilek üretimi de yeni üyelerle genişletilmesi planlanıyor. Ayrıca kooperatifin 2 dekarlık serasında kornişon üretimi yürütülüyor ve ortaklar yaklaşık 60 dekarlık alanda çeşitli sebzeler yetiştiriyor.

Bu sezon kooperatif bünyesinde sözleşmeli tarım modeliyle kornişon, salçalık domates, köy domatesi, pancar ve barbunya üretimi yapılıyor. Elde edilen ürünlerin pazarlaması kooperatif aracılığıyla gerçekleştiriliyor ve üreticilerin gelir kaynaklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Doğal üretim, kadın ve gençlerin katılımı:

Kooperatif üretiminde kimyasal ilaç ve kimyasal gübre kullanılmıyor; toprağın korunması ve güvenilir gıda üretimi öncelikli kılınıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle kadın ve gençlerin tarıma katılımını artırmayı amaçlayan destekleri, kooperatifleşmeyi üreticilerin güçlerini birleştirme aracı olarak öne çıkarıyor. "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesi de bu yaklaşımın somut örnekleri arasında yer alıyor.

Emirhan Mahallesi Muhtarı Turan Aslan ile diğer üreticilerin kooperatife katılmasıyla iki mahallenin üreticileri ortak yapı altında buluştu. Kooperatif yönetimi, oluşturulan modelin çevre köylere yaygınlaştırılmasını hedefleyerek kırsalda üretimin sürekliliği ve genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

KOCAELİ’DE KIRSAL ÜRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA KADIN VE GENÇLERİN DE DAHİL OLDUĞU KOOPERATİF ÇALIŞMALARI DESTEKLENİYOR.