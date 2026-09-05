Karadeniz baro başkanları Kastamonu'da hukukun üstünlüğünü ve mesleki sorunları gündeme taşıdı

Kastamonu ev sahipliğinde bölgesel baro buluşması

Kastamonu Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı, Kastamonu'daki bir otelde toplandı. Programa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Melih Yardımcı ile Karadeniz bölgesi ve çevre illerden toplam 19 baro başkanı katıldı.

toplantının gündemi ve katılımcılar:

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir toplantının açılışında mesleğin ortak sorunlarına çözüm arayışının önemine vurgu yaptı ve toplantının meslek adına faydalı sonuçlar üretmesini temenni etti. Gündemde öncelikli olarak avukatlık mesleğinin genel sorunları, mesleki uygulamalarda yaşanan zorluklar ve bu sorunların önlenmesine yönelik yapılabilecek düzenlemeler yer aldı.

Toplantıya Karadeniz illerinin yanı sıra Yozgat, Kırşehir, Çankırı ve Bilecik baro başkanlarının da katılması, toplantının bölgesel ölçeğinin ötesinde geniş bir temsil sağladığını gösterdi. Delegasyonlar, yerel uygulamalar ile ulusal çerçeve arasındaki uyum ve iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

tarihe yapılan vurgu ve beklentiler:

TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan, bu tür toplantıların meslek, meslektaş ve Türkiye'de hukukun üstünlüğü açısından taşıdığı değere dikkat çekti ve toplantılardan çıkan sonuçların Türkiye Barolar Birliği tarafından etkin şekilde takip edileceğini belirtti. Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı dönemindeki fedakarlıklarına işaret eden Sağkan, kentteki anıtların o dönemin toplumsal mobilizasyonunu anlattığını ifade etti.

Sağkan, Şerife Bacı Anıtı, Kastamonu Türk Kadınları Anıtı ve İnebolu'dan Ankara'ya uzanan istiklal yoluna yapılan atıflarla Kastamonu'nun tarihsel önemini hatırlattı ve ev sahibi baroya teşekkür etti. Toplantının verimli geçmesi temennisi paylaşıldı.

Toplantı sonunda ele alınan konuların yer aldığı bir sonuç beyannamesi hazırlanacağı ve bu metnin kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. Katılımcılar ayrıca toplantı sonrasında Kastamonu'nun tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek kentle ilgili gözlemlerini pekiştirecekler.

Toplantı, bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi, mesleki sorunların ortak politikalarla ele alınması ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunulmasının sürekliliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

TBB BAŞKANI AV. ERİNÇ SAĞKAN, "BİZ, BU TOPLANTILARIN MESLEĞİMİZ, MESLEKTAŞLARIMIZ VE TÜRKİYE'DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ BAKIMINDAN ÇOK KIYMETLİ OLDUĞU İNANCINDAYIZ" DEDİ.