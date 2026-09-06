Dolar 48,4282 +0,03%
Euro 56,2445 -0,10%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,07 -1,39%
EUR/USD 1,1617 -0,12%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Hüseyin Çimşir: sihirli değnek yok, oyuncuların reaksiyonu belirledi

Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği'ni 5-0 yendikleri maçın ardından elinde sihirli değnek olmadığını, oyuncuların hızlı reaksiyon gösterdiğini söyledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Hüseyin Çimşir: sihirli değnek yok, oyuncuların reaksiyonu belirledi

maç sonrası değerlendirme:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

Çimşir, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Kısa sürede oyuncularımız reaksiyon verdiler. İstekleri ve arzuları çok iyiydi." ifadelerini kullandı. Maçın net skoru 5-0 olurken teknik direktör, oyuncuların sahadaki eforunu ve takım içi disiplinini öne çıkardı.

çalışma süreci ve takım reaksiyonu:

Takımla kısa süre önce bir araya geldiklerini belirten Çimşir, pratikte çok fazla çalışma fırsatı bulamadıklarını; cuma günü yalnızca taktiksel çalışmalar yaptıklarını aktardı. Buna rağmen antrenmanlarda görülen istek ve enerji, sahaya olumlu yansıdı.

Çimşir ayrıca kadronun kurulmasında emeği geçen başta Başkan Ertuğrul Doğan olmak üzere herkese teşekkür etti ve mevcut eksikliklerin parça parça olduğunu, çalışmalarla giderilebileceğini söyledi.

gelecek hedefleri ve Onuachu değerlendirmesi:

Teknik direktör, "Benim elimde sihirli değnek yok" diyerek kısa sürede yapılabileceklerin sınırlı olduğuna dikkat çekti; yine de kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığına inandığını vurguladı. Çimşir, Trabzonspor'un bu sezon daima zirveyi hedefleyeceğini belirtti.

Paul Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili bilgi veren Çimşir, oyuncuda ciddi bir problem olmadığını söyledi: "Onuachu pozisyonlara girdi ve golünü attı. Şanssızlığını kırdı." Teknik ekip, forvetin özgüvenini artırmak üzere adım adım çalışacaklarını ifade etti.

Çimşir maç sonrası ayrıca takımın her maça favori olarak başlaması gerektiğini, geçiş oyununda ve bazı alanlardaki sıkıntıları düzeltecekleri yönünde kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından elinde sihirli...

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından elinde sihirli bir değneğin olmadığını belirterek, oyuncuların önemli bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bülent Korkmaz: art arda gelen talihsizlikler performansımızı gölgeliyor
images

Sivasspor'un ilk galibiyeti sonrası Taşdemir'den uyarı: bu lig kolay değil
images

Filenin sultanları İstanbul'da tarihi art arda ikinci Avrupa zaferini kazandı
images

Diyadin: maçın akışı hakem kararlarıyla ilk 10 dakikada çöktü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhayı devirdi: 1’i ağır 2 yaralı

Efeler diyarının anısı: Aydın için yayımlanan duygulandıran kurtuluş klibi

Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı

Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı