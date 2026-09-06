Hüseyin Çimşir: sihirli değnek yok, oyuncuların reaksiyonu belirledi

maç sonrası değerlendirme:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

Çimşir, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Kısa sürede oyuncularımız reaksiyon verdiler. İstekleri ve arzuları çok iyiydi." ifadelerini kullandı. Maçın net skoru 5-0 olurken teknik direktör, oyuncuların sahadaki eforunu ve takım içi disiplinini öne çıkardı.

çalışma süreci ve takım reaksiyonu:

Takımla kısa süre önce bir araya geldiklerini belirten Çimşir, pratikte çok fazla çalışma fırsatı bulamadıklarını; cuma günü yalnızca taktiksel çalışmalar yaptıklarını aktardı. Buna rağmen antrenmanlarda görülen istek ve enerji, sahaya olumlu yansıdı.

Çimşir ayrıca kadronun kurulmasında emeği geçen başta Başkan Ertuğrul Doğan olmak üzere herkese teşekkür etti ve mevcut eksikliklerin parça parça olduğunu, çalışmalarla giderilebileceğini söyledi.

gelecek hedefleri ve Onuachu değerlendirmesi:

Teknik direktör, "Benim elimde sihirli değnek yok" diyerek kısa sürede yapılabileceklerin sınırlı olduğuna dikkat çekti; yine de kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığına inandığını vurguladı. Çimşir, Trabzonspor'un bu sezon daima zirveyi hedefleyeceğini belirtti.

Paul Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili bilgi veren Çimşir, oyuncuda ciddi bir problem olmadığını söyledi: "Onuachu pozisyonlara girdi ve golünü attı. Şanssızlığını kırdı." Teknik ekip, forvetin özgüvenini artırmak üzere adım adım çalışacaklarını ifade etti.

Çimşir maç sonrası ayrıca takımın her maça favori olarak başlaması gerektiğini, geçiş oyununda ve bazı alanlardaki sıkıntıları düzeltecekleri yönünde kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından elinde sihirli bir değneğin olmadığını belirterek, oyuncuların önemli bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.