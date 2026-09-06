Selçuk İnan: dominant oynamak yerine mücadeleyle kazanacağız

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Selçuk İnan, önce A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek başladığı sözlerinde oyuncularını mücadeleleri ve eforları için övdü. İnan, "Hak ettiğimiz galibiyetti. Bu sene hiçbir maçı domine ederek oynamayacağız" diyerek sezon anlayışına netlik getirdi.

oyun anlayışı ve maç değerlendirmesi:

İnan, Samsunspor'u "oyun gücü üst olan, sahadaki duruşu, oyun anlayışı net olan bir takım" olarak tanımladı ve maça zor geçeceğini önceden bildiğini söyledi. Yetenekli rakip karşısında doğru pozisyon almak ve en az rakip kadar mücadele etmenin önemine vurgu yaptı; oyuncularının bu sorumluluğu yerine getirdiğini, çok zor bir maçı kazanmayı bildiklerini belirtti. Ayrıca baskı organizasyonunda zaman zaman aksaklıklar yaşandığını kabul ederek, "Baskı şeklimizi değiştirdik. Oyunu dengeledik. Üstün olduk. Oyuna komple baktığımızda hak ettiğimiz galibiyet" ifadelerini kullandı.

sürdürülebilirlik, motivasyon ve hedefler:

Teknik direktör, şehrin ve taraftarın verdiği desteğin ekibe ayrı bir sorumluluk yüklediğini söyleyerek, alınan sonuçların emeğin karşılığı olduğunu vurguladı. "3’te 3 yapmak kolay değil. Ligimiz çok zor" diyen İnan, hedeflerini "kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak ve toplayabildiğimiz kadar puan toplamak" şeklinde özetledi. Takım için mütevazi bir yapı tanımlayan İnan, kadro ve camianın birlikte yol alacağının altını çizdi ve zor anlarda oyuncuların yanında olunması gerektiğini ifade etti.

kadro, transferler ve sakat durumlar:

Transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken İnan, Tobi (Tobias Gulliksen) transferinin takıma esneklik kattığını belirtti. Bütçe sınırlamaları, finansal kısıtlar ve oyuncu transfer süreçlerinin güç olduğuna değinerek, geçen yıldan daha düşük bütçeli ancak genç ve gelişime açık bir kadro kurduklarını anlattı. İnan, "İstediğim hiçbir oyuncu alınmasa da sezonun bu zamanlarında 'Bu takım benim istediğim takım değil!' diye bir şey benden hayatım boyunca duyamayacaksınız" diyerek kadroya güvenini gösterdi.

Sakatlık gündeminde yer alan Petkovic ve Jovanovic için ise İnan net bir tablo olmadığını aktardı: "Petkovic’in durumunu bilmiyorum. Kendisi de bilmiyor. İşin ilginç yanı; doktorlar da bilmiyor. Ne söylesem yanıltmış olurum." Jovanovic hakkında ise doktorların olumlu rapor verdiğini ve önümüzdeki haftadan itibaren forma vermeleri halinde aralarında olacağının ifade edildiğini belirtti.

gelecek maç: galatasaray deplasmanı:

Haftaya pazar günü deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan İnan, bu maçın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi: "Galatasaray hayatımda her zaman özel ve duygusal maçlardan oldu. Çok önemli ve güzel yıllarım orada geçti. Bundan öncekiler gibi benim için duygusal bir maç olacak." Teknik adam, çıkıp mücadele edeceklerini ve inşallah oradan puan veya puanlarla dönmeyi umduklarını kaydetti.

Genel olarak İnan, sezon boyunca zaman zaman inişlerin olabileceğini, asıl belirleyicinin zor anlarda gösterilen reaksiyonlar ve takım içi dayanışma olduğunu vurguladı. Kocaelispor cephesinde bu anlayışın sonucu olarak alınan 1-0'lık galibiyet hem takım hem de kent açısından moral kaynağı oldu.

KOCAELİSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR SELÇUK İNAN MAÇIN ARDINDAN, "BAZI ANLARDA İSTEDİĞİMİZ BASKILARI YAPAMADIK, DOĞRU BASKILARI YAPAMADIK AMA BASKI ŞEKLİMİZİ DEĞİŞTİRDİK. HAK ETTİĞİMİZ GALİBİYETTİ. BU SENE HİÇBİR MAÇI DOMİNE EDEREK OYNAMAYACAĞIZ" DEDİ