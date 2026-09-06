Serik'te Kızılbölük orman yangını gece karadan yoğun müdahaleyle kontrol edilmeye çalışılıyor

Serik'te Kızılbölük'te başlayan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını için gün boyunca havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüldü. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmaları kısa sürede başlatıldı.

havadan ve karadan yürütülen müdahale:

Gündüz saatlerinde yangına müdahalede 5 uçak ve 15 helikopter ile havadan, karada ise 75 arazöz, 3 iş makinesi ve yaklaşık 450 personel görev yaptı. Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmaları sona ererken, müdahale tamamen karadan yoğunlaştırıldı. Gece saatlerinde bölgede 150 arazöz, iş makinesi ve çeşitli müdahale aracı ile yaklaşık 600 personel görev yapıyor.

Ekipler farklı noktalarda alevlerin ilerlemesini önlemek için çevreleme ve soğutma çalışmaları yürütüyor. Rüzgârın devam etmesi nedeniyle söndürme ekipleri, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için öncelikli hatlar oluşturup bu hatların sürekliliğini sağlamak üzere yoğun çaba gösteriyor.

güvenlik, koordinasyon ve lojistik:

Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi ekipleri destek veriyor. Belediyelere ait su tankerleri, yangın bölgesindeki ekiplerin su ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye aralıksız su taşırken, belirlenen noktalara düzenli sevkiyat yapılarak lojistik destek sağlanıyor.

Yangın bölgesinde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı ve sevk edilen komando birlikleri sahadaki güvenlik çalışmalarına destek veriyor. Jandarma ekipleri, çalışma alanlarının emniyetinin sağlanması, ekiplerin çalışmalarının aksamaması ve gerekli durumlarda alanın kontrol altında tutulması görevlerini yürütüyor.

Yangın söndürme faaliyetleri, bölgede oluşturulan yangın yönetim merkezinden koordine ediliyor. Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran yönetim merkezinde çalışmaları yakından takip ediyor. Yetkililer, sahadaki ekiplerin sevk ve idaresini yönetim merkezinden koordine edip yangının seyrini anlık değerlendirme ile takip ediyor.

Müdahale sırasında görev yapan bir orman işçisi yoğun dumandan etkilenmesi sonucu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amacıyla hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer ve sahadaki ekipler, yangını kontrol altına almak ve rüzgâr sebebiyle olası yayılmayı önlemek için gece boyunca karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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