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Gurur günü: Santarelli'nin liderliğinde ikinci Avrupa zaferi

A Milli kadın voleybol takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenip üst üste ikinci kez şampiyon oldu; Santarelli gururunu ifade etti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gurur günü: Santarelli'nin liderliğinde ikinci Avrupa zaferi

Final sonrası değerlendirme

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Maçın ardından başantrenör Daniele Santarelli ödül töreni ve basın toplantısında takımının gösterdiği mücadeleyi ve sezonun genel değerlendirmesini paylaştı.

maçın kırılma anları:

Santarelli, ikinci setin kazanılmasının ardından karşılaşmanın dengeye oturduğunu, üçüncü sette ise takımın düşük performans sergilediğini belirtti: "Üçüncü sette çok kötüydük. Ataklarda çok endişeli ve sinirliydik. Servis karşılama ve hücumda çok basit hatalar yaptık." Bu hataların büyük rakipler karşısında sonuçlarını ağırlaştırabileceğini vurguladı.

Teknik adam, dördüncü sete yapılan hamlelerin döndürücü rol oynadığını anlattı. "Saliha ile başladım. Derya’yı servis karşılamada zorladıkları için manşetçi bir oyuncuyla başlamayı düşündüm. Benchteki bütün oyuncularımdan yardım almaya başladım." Santarelli, benchten alınan katkının ve oyuncuların dördüncü sette gösterdiği performansın maçın kaderini belirlediğini ifade ederek, "Oyuncularımız dördünce sette inanılmaz bir iş başardı. Muhteşem bir sonuç aldık" dedi.

santarelli'nin duyguları ve ülke bağı:

İtalyan bir çalıştırıcı olarak kendi ülkesine karşı elde edilen zaferin kendisinde farklı duygular uyandırdığı sorusuna Santarelli açık yanıt verdi: "Ben İtalyanım. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum."

Santarelli, Türkiye'ye ve halkına duyduğu bağlılığı vurgulayıp federasyona teşekkür etti ve basın mensuplarına şu mesajı verdi: "Bu ülke için ne yaptığımı ispatlamama gerek yok ama herkes bunu görmüştür." Ayrıca sezonun genelini özetleyerek, "Yaz istediğimiz şekilde inanılmaz bitti. İnanılmaz işler başardık" ifadelerini kullandı. Son olarak teknik direktör, "Kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor" sözleriyle hem oyunculara hem de sürece duyduğu saygıyı dile getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa şampiyonluğu için...

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa şampiyonluğu için harika bir mücadele gösterdiklerini belirterek, "Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle savaştık. Kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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